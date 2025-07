Benny Blanco y Selena Gomez están comprometidos, pero sin prisas. El productor musical de 37 años explicó por qué la pareja aún no ha comenzado a planificar su esperada boda, y todo tiene que ver con sus intensas agendas.

Durante una conversación en el podcast Therapuss with Jake Shane, lanzado este 10 de julio, Blanco confesó que él y Selena Gomez, de 32 años, han estado tan ocupados que no han podido sentarse a organizar su gran día. “Todavía no, por eso necesitamos relajarnos. Hemos estado trabajando muchísimo”, explicó.

Tras comprometerse, comenzaron a grabar videoclips para su álbum, se cruzaron las vacaciones, luego llegó la promoción, y después nuevos proyectos.

Selena Gomez y Benny Blanco se comprometieron en diciembre de 2024. | Crédito: John Shearer / 97th Oscars / The Academy vía Getty Images

“Ella se fue a filmar su programa Only Murders in the Building, luego estuvimos juntos una semana, después vino más promoción, yo estaba escribiendo un libro, ella regresó por un día… y luego fue mi cumpleaños”, relató entre risas.

A pesar del ajetreo, Blanco aseguró que están emocionados por lo que viene: “Este verano nos sentaremos y nos preguntaremos: ‘Bueno, ¿qué vamos a hacer?’”. Y aunque no hay un plan claro, sí adelantó que será una boda “relajada”.

El músico también compartió que siente la necesidad de hacer una pausa. “Me apetece mucho tomarme un descanso. He estado trabajando muchísimo”, confesó. Eso sí, en medio del cansancio, Blanco no dejó de mostrar lo enamorado que está: “Con Selena puedo quedarme en la cama todo el día. Acurrucarnos, ver cosas, comer... tener comida por todos lados y pasar el mejor momento de mi vida”.

El mes pasado, Blanco confirmó que Ed Sheeran estará en la lista de invitados, aunque aclaró que todavía no hay fecha para el evento. En otro podcast, Table Manners, él y Gomez comentaron que aún no han definido detalles, excepto que quieren incluir el tradicional pan judío jalá en la celebración.

Benny Blanco y Selena Gomez prefieren tomarse su tiempo y disfrutar del compromiso sin presión. | Crédito: Roger Kisby/Getty

Sobre el primer baile, Gomez admitió que probablemente no lo tendrán. “Me siento avergonzada”, dijo entre risas, mientras Blanco agregó: “Ella es tímida”. Eso sí, la cantante sí planea un momento especial con su abuelo, además de participar en el clásico “Hora” o baile de la silla, típico de las bodas judías.

En marzo, Selena había adelantado en el programa Today que no quería apresurar nada: “Simplemente estoy disfrutando este momento. Luego empezará la locura”, aseguró.

La pareja anunció su compromiso en diciembre, con una imagen del anillo acompañada del mensaje: “La eternidad comienza ahora...”. Y aunque la boda aún no tiene fecha, ambos parecen tener claro lo que importa: disfrutar el camino juntos.

