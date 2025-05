La Met Gala 2025, celebrada el pasado 5 de mayo, reunió a decenas de celebridades en una noche dedicada al estilo “Tailored for You Dress” y el tema “Superfine: Tailoring Black Style”. Pero entre tanto brillo y elegancia, muchos notaron la ausencia de Billie Eilish. O eso parecía.

Lo curioso es que, aunque no asistió, eso no impidió que las críticas llovieran sobre su supuesto look. El 14 de mayo, Billie rompió el silencio a través de sus historias de Instagram.

“Ver a la gente hablar de lo que vestí en la Gala del Met de este año como una porquería... ¡No estuve allí!”, dijo entre risas. “Eso es IA. Tenía un desfile en Europa esa noche. ¡Déjenme en paz! ¡Ni siquiera estuve allí!”

Y tenía razón. Mientras en redes sociales circulaban imágenes de ella en la alfombra, la artista estaba actuando en el Ziggo Dome de Ámsterdam, como parte de su gira Hit Me Hard and Soft.

Billie Eilish reaccionó a las críticas sobre su look en la Met Gala 2025 pero un detalle deja a todos confundidos. | Crédito: Billie Eilish / Instagram ×

Las imágenes que provocaron tantos comentarios fueron generadas con inteligencia artificial. Y eran tan realistas, que miles pensaron que Billie había estado presente.

Al parecer, algunos fanáticos decidieron imaginar cómo habría lucido Eilish esa noche. Usaron IA para vestirla digitalmente, siguiendo el tema de la gala. El resultado: fotos falsas, críticas reales.

Este fenómeno no es nuevo. En 2024, Katy Perry también fue víctima de un deepfake de la Met Gala. Su propia madre pensó que las imágenes eran reales y la felicitó por su look. Ese año, Perry también estaba de gira.

Billie Eilish en la Gala Met 2023 y 2022. | Crédito: Angela Weiss / AFP ×

En el caso de Billie, la confusión tiene sentido. Desde 2021 ha asistido a la gala con looks memorables, como su vestido melocotón de Oscar de la Renta o su estilo gótico en 2023. Por eso, muchos esperaban verla este año. Pero no fue así.