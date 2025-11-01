Cuando se realiza alguna donación hacia alguna organización benéfica, cada persona está libre de otorgar el monto que le parece correcto. Sin embargo, esta idea no es bien recibida por la cantante Billie Eilish , quien lanzó un contundente ‘dardo’ hacia las personas multimillonarios, alegando que deberían brindar una mayor cantidad de dinero para aquellas personas que más lo necesitan.

Esta polémica situación ocurrió cuando la cantante de 23 años formó parte de los invitados para los Premios a la Innovación del Wall Street Journal Magazine, celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Sin temor a las críticas, la intérprete de ‘bad guy’ explicó que existen personas, especialmente en Estados Unidos, que necesitan recibir ayuda por distintas complicaciones; y, por esa razón, invitó a los multimillonarios a realizar mayores donaciones.

La artista de 23 años tuvo un mensaje sutil hacia los multimillonarios respecto a las donaciones hacia organizaciones benéficas. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Estamos viviendo un momento muy difícil y sombrío en el mundo. La gente necesita empatía y ayuda más que nunca, y creo que si tienes dinero, sería genial usarlo para cosas buenas y tal vez donarlo a quien lo necesita”, declaró Billie Eilish.

Posteriormente, brindó unas palabras ‘polémicas’ que generó murmullos y risas entre los presentes: “Los amo, pero hay algunas personas aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si eres multimillonario, ¿por qué lo eres? Sin ánimo de ofender, pero sí, dona tu dinero", enfatizó.

Billie Eilish realizó una donación de $11.3 millones a proyectos de justicia climática, equidad alimentaria y sostenibilidad. (Crédito: Evan Agostini/Invision/AP)

Este evento contó con la presencia de celebridades multimillonarias, tales como Hailey Bieber, Spike Lee, George Lucas y Marck Zuckerberg. Seguramente, las palabras dichas por la intérprete de ‘ocean eyes’ no fueron bien recibidas.

Es importante mencionarte que la artista estadounidense realizó una donación de $11,5 millones que los obtuvo de su gira ‘Hit Me Hard’. Este dinero será destinado a la justicia climática, equidad alimentaria y sostenibilidad.