Bizarrap lanzó oficialmente la BZRP Music Session #0/66 junto a Daddy Yankee, un estreno que venía generando ruido desde hacía días por la presencia del legendario compositor puertorriqueño, considerado el pionero absoluto del reggaetón.

Aunque el artista se retiró de la música en 2023, regresó especialmente para trabajar con uno de los productores más influyentes de la industria, responsable de icónicas sesiones con Shakira, Duki, Nicki Nicole, Cazzu, Milo J, Trueno, Tiago PZK, YSY A y L-Gante, entre muchos otros.

Bizarrap y Daddy Yankee lograron una sesión que sorprendió incluso a sus propios fans. | Crédito: Instagram daddyyankee

El impacto fue inmediato: en cuestión de horas, la Session superó los 7 millones de visitas en YouTube, y la conversación estalló en redes. Para celebrar el lanzamiento, Bizarrap se sumó a un stream de Davoo Xeneize, donde repasaron cómo fue grabar con Daddy Yankee y, sin previo aviso, el productor decidió regalar un momento totalmente inesperado.

Mientras charlaban sobre el detrás de escena, Biza soltó una frase que descolocó a Davoo: “Vos dijiste que tenés un auricular solo. Te traje un regalo que creo que te va a gustar”.

Davoo Xeneize no ocultó su impacto cuando Bizarrap reveló que los auriculares pertenecieron a Daddy Yankee. | Crédito: YouTube Bizarrap y Daddy Yankee

La tensión se sintió al instante. Davoo se quedó en silencio, mirando fijo a cámara. Luego, con sorpresa genuina, apenas acertó a decir: “¿Me estás cargando?, ¿en serio?”.

Bizarrap tomó entonces una bolsa naranja que tenía a su lado y le entregó unos audífonos nuevos, pero no cualquier audífonos: eran los que Daddy Yankee usó para grabar la Session #0/66. La reacción de Davoo fue inmediata y transparente:“¿Es el que usó? No te creo”, exclamó sin poder procesar el gesto.

El productor contó que el detalle surgió por una conversación previa al vivo: “Vos me llamaste y me dijiste que tenías un solo auricular, que íbamos a reaccionar con uno solo… dije ‘fue’, te lo ganaste”, explicó entre risas.

Biza también admitió que le costó desprenderse del objeto, porque suele guardar absolutamente todo lo que se usa en sus sesiones. Pero en esta ocasión hizo una excepción: “Me cuesta porque es histórico, yo guardo todo lo de las Sessions”, confesó antes de fundirse en un abrazo con Davoo. El clip del momento se volvió viral en minutos.

