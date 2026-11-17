Brad Pitt está dispuesto a enfrentarse al próximo James Bond. Durante la presentación de “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, en Los Ángeles, el actor de 62 años expresó su interés en interpretar al antagonista de la película que tendrá a Robert Pattinson como protagonista. Consultado sobre esa posibilidad, elogió las decisiones profesionales de su colega y recordó el trabajo de Javier Bardem como uno de los grandes desafíos para quien asuma un personaje semejante. Aunque sus declaraciones despertaron expectativas entre los seguidores de la franquicia, no representan una contratación: hasta ahora, únicamente manifestó su disposición a incorporarse al proyecto.

La conversación ocurrió el lunes 16 de noviembre, cuando la periodista Terri Seymour, de Extra, le comunicó la elección del sucesor de Daniel Craig. Tras conocer la noticia, el intérprete recibió una propuesta: ¿aceptaría convertirse en el enemigo del agente 007?

Este es el primer vistazo oficial de Robert Pattinson como el nuevo James Bond (Foto: Amazon MGM Studios)

¿QUÉ DIJO BRAD PITT SOBRE INTERPRETAR AL VILLANO DE JAMES BOND?

“Me gustaría hacerlo”, respondió Pitt ante la pregunta de la entrevistadora. Con esa frase mostró entusiasmo por asumir el papel, sin anunciar negociaciones ni presentar su participación como un acuerdo cerrado.

Durante el intercambio también mencionó a Javier Bardem, quien encarnó a Raoul Silva en “Skyfall” (2012). Para el protagonista de “F1”, aquella actuación dejó un antecedente exigente dentro de la saga.

“Mi amigo Javier lo hizo muy bien. Dejó el listón muy alto, pero aceptaría el reto”, señaló en sus declaraciones a Extra.

La referencia permitió conocer cómo afrontaría ese desafío: además de compartir pantalla con Pattinson, tendría la oportunidad de construir un adversario a la altura de los anteriores. Sin embargo, todavía no se ha anunciado quién ocupará ese lugar en el reparto.

LOS ELOGIOS DE BRAD PITT A ROBERT PATTINSON

El respaldo al nuevo 007 no se limitó a su elección para la franquicia. Durante la entrevista, Pitt destacó el rumbo profesional de su colega y los proyectos que ha escogido.

“Me encanta esta idea. Me encanta lo que ha estado haciendo. Me encantan sus elecciones. Creo que tiene verdadero talento”, expresó, en traducción de la conversación publicada por Extra.

Estas fueron las principales respuestas del actor:

Sobre interpretar al antagonista: “Me gustaría hacerlo” .

. Sobre Javier Bardem: “Dejó el listón muy alto, pero aceptaría el reto” .

. Sobre Robert Pattinson: “Me encanta lo que ha estado haciendo. Me encantan sus elecciones”.

Sus comentarios corresponden a dos situaciones distintas: el apoyo a un protagonista confirmado y la disposición personal para asumir un personaje todavía sin intérprete anunciado.

Brad Pitt durante la presentación de su nueva película titulada "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" (Foto: AFP) / GONZALO MARROQUIN

¿QUÉ SE SABE DE LA PRÓXIMA PELÍCULA DE JAMES BOND?

Amazon MGM Studios anunció el lunes 16 de noviembre de 2026 que Robert Pattinson asumirá el papel de James Bond. El británico sucederá a Daniel Craig en la entrega número 26 de la franquicia, dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Steven Knight.

La comunicación oficial también identificó a los responsables de la producción. Estos son los principales nombres confirmados:

Integrante Participación Robert Pattinson Intérprete de James Bond Denis Villeneuve Director Steven Knight Guionista Amy Pascal y David Heyman Productores Tanya Lapointe Productora ejecutiva

El elegido describió esta oportunidad como «el honor de toda una vida» y agradeció la confianza del equipo. Por su parte, el realizador destacó su capacidad para combinar el espíritu clásico del personaje con una propuesta nueva.

Ese anuncio no incluye a Brad Pitt entre los integrantes del elenco ni revela quién encarnará al principal enemigo. Por lo tanto, aún no está confirmado que ambas estrellas vayan a enfrentarse en la pantalla.

LOS ACTORES QUE INTERPRETARON A LOS ADVERSARIOS DE JAMES BOND

Si su incorporación se concreta, Pitt se sumaría a una extensa lista de figuras que dieron vida a los rivales del agente secreto. Algunas de ellas fueron:

Javier Bardem: interpretó a Raoul Silva en “Skyfall” (2012).

Mads Mikkelsen: dio vida a Le Chiffre en “Casino Royale” (2006).

Grace Jones: encarnó a May Day en “A View to a Kill” (1985).

Sean Bean: fue Alec Trevelyan en “GoldenEye” (1995).

Christoph Waltz: asumió el papel de Ernst Stavro Blofeld en “Spectre” (2015) y “No Time to Die” (2021).

Christopher Walken: interpretó a Max Zorin en “A View to a Kill” (1985).

Rami Malek: dio vida a Lyutsifer Safin en “No Time to Die” (2021).

Bardem es el referente que el propio estadounidense mencionó al responder sobre esta posibilidad. La decisión de convertir ese interés en una participación dependerá de los responsables de la producción, que todavía no han anunciado al antagonista.