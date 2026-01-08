Bradley Cooper se refirió recientemente a los rumores sobre las cirugías plásticas a las que se habría sometido al reconocer que, en las últimas semanas, muchas personas le han hecho comentarios positivos sobre su apariencia. El actor habló del tema durante una entrevista en el podcast Smartless, conducido por Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes. “En las últimas dos semanas se me acerca gente”, contó el protagonista de ‘A Star Is Born’.

“Me dicen: ‘Oh, te ves bien’”, agregó el actor. El comentario surgió cuando Arnett recordó que en una entrevista anterior le habían pedido mencionar algo sobre Cooper que el público no supiera.

“Dije: ‘Bueno, hay muchas cosas’”, relató Arnett. “Y luego iba a decir, porque lo leemos todo el tiempo: ‘Todo el mundo cree que Bradley se ha hecho cirugía plástica’”.

El actor aseguró que en las últimas semanas ha recibido halagos por su apariencia, sin confirmar cambios estéticos. (Foto: AFP)

El comediante continuó: “Yo pensaba: ‘Lo que la gente no sabe es que no se ha hecho nada’. Por supuesto que no”.

Arnett admitió que el tema le molesta. “Me enfada porque la gente dice eso todo el tiempo y me parece algo ridículo. Todo el mundo cree que lo sabe todo. Lees esas tonterías”, afirmó.

Bateman, por su parte, bromeó sobre el asunto y dijo entre risas que él ha sido “cortado en pedazos” por cirugías estéticas, antes de añadir en tono irónico: “Pero mira cómo valió la pena”.

Bradley Cooper es un aclamado actor, director, productor y guionista estadounidense, conocido por éxitos como ¿Qué Pasó Ayer?, El Lado Bueno de las Cosas y American Sniper. (Foto: AFP)

Los rumores sobre la apariencia de Cooper aumentaron en 2025, cuando empezó a promocionar la película ‘Is This Thing On?’ junto a Arnett.

En redes sociales, varios usuarios comentaron que el actor parecía diferente, e incluso algunos aseguraron que “no parecía la misma persona” o que “ese no podía ser él”.

Parte de estas especulaciones se relacionan con la transformación física que Cooper realizó para interpretar al compositor Leonard Bernstein en la película ‘Maestro’ (2023), un cambio que fue ampliamente comentado en su momento. Aun así, sus compañeros insisten en que los rumores sobre cirugías no tienen fundamento.

En A Star Is Born (2018), Bradley Cooper interpreta a Jackson Maine, un famoso músico country veterano y alcohólico que descubre y se enamora de una talentosa cantante emergente llamada Ally (interpretada por Lady Gaga). (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer / Malpaso Productions / Gerber Pictures)

Las declaraciones llegan en medio del creciente interés por la vida personal del actor, quien actualmente mantiene una relación con la modelo Gigi Hadid.

Según una fuente citada por Daily Mail, Cooper estaría tan comprometido con la relación que ya habría dado un paso importante hacia un posible compromiso, al punto de “pedirle la mano de Gigi” a su madre, Yolanda Hadid.

Los papeles más destacados de Bradley Cooper

La carrera de Bradley Cooper va desde la comedia comercial hasta el drama, consolidándose como uno de los actores y directores más influyentes de Hollywood. Saltó al estrellato mundial con su papel de Phil Wenneck en la trilogía de ¿Qué pasó ayer? (The Hangover), pero fue su colaboración con el director David O. Russell lo que le otorgó respeto de la crítica. En Los juegos del destino (Silver Linings Playbook), su interpretación de un hombre con trastorno bipolar le valió su primera nominación al Oscar, para luego continuar con en Escándalo americano (American Hustle) y como el letal francotirador Chris Kyle en Francotirador (American Sniper).

En los últimos años, Cooper demostró ser multifacético destacando especialmente por su debut como director en Nace una estrella (A Star Is Born), donde protagonizó junto a Lady Gaga y su reciente interpretación del compositor Leonard Bernstein en Maestro.

