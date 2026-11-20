Muchos famosos buscan un equilibrio en medio del bullicio de las luces, lejos de los escenarios y del vértigo de las giras mundiales; y este es el caso de Brian May, quien convirtió esa búsqueda en un compromiso ambiental en el sur de Inglaterra. Mucho antes de convertirse en un frondoso bosque, las 63 hectáreas de May’s Wood eran extensos terrenos agrícolas dedicados exclusivamente a cultivos y ganado. Sin embargo, el legendario músico británico decidió cambiar ese destino productivo y desarrollar allí un ambicioso proyecto lejos de Queen y de la música: recuperar un hábitat natural para la fauna local.

El guitarrista, quien cumplió 79 años en julio de 2026, adquirió inicialmente estas tierras cerca de la localidad de Bere Regis, en el condado de Dorset, y posteriormente sumó alrededor de 64 hectáreas adicionales de campos linderos. En septiembre de 2013 comenzó formalmente la transformación ecológica del predio junto con Save Me Trust, la organización sin fines de lucro que fundó años atrás para trabajar activamente en la defensa de los animales silvestres.

El proyecto recibió inicialmente el nombre de Save Me Woods, pero los habitantes de la zona adoptaron rápidamente la costumbre de llamarlo May’s Wood, una denominación que poco después quedó oficializada. La primera jornada de forestación contó con una fuerte participación comunitaria. Vecinos y alumnos de una escuela local acompañaron al artista mientras colocaba el primer roble del futuro bosque, una tarde en la que colocaron 600 ejemplares en la tierra.

Durante los meses siguientes incorporaron robles, hayas, castaños, tilos, cerezos silvestres, nogales y distintas especies de arbustos autóctonos. Para el décimo aniversario de la iniciativa, en 2023, la cifra total alcanzó los 101.000 árboles y arbustos nativos.

Lejos de saturar cada metro cuadrado con plantaciones densas, los responsables mantuvieron sectores abiertos, praderas de flores silvestres y corredores naturales entre las áreas forestadas, con el fin de respetar la dinámica original del ecosistema británico.

El mapa muestra la zona de plantación

El propósito central nunca consistió únicamente en sembrar ejemplares. May buscaba construir un corredor biológico seguro para la fauna y restaurar gradualmente un terreno que, según los registros históricos de la organización, era un bosque nativo varios siglos atrás. Con el crecimiento sostenido de la vegetación aparecieron cambios visibles en el entorno. Tanto Save Me Trust como el sitio oficial del músico destacan que May’s Wood atrajo nuevamente especies de insectos, aves y pequeños mamíferos ausentes durante las décadas de agricultura intensiva.

Las praderas floridas favorecieron además la llegada masiva de abejas y mariposas, mientras los setos espesos y ciertos sectores restringidos al tránsito humano brindaron refugio seguro a animales terrestres y aves que anidan directamente sobre el suelo. Desde la fundación aclaran un punto fundamental de la estrategia: jamás introdujeron artificialmente especies externas. El planteo consistió en sanear el hábitat y permitir que la fauna existente recuperara su espacio por sí misma.

Desde el comienzo de la obra, Brian May proyectó el trabajo bajo una escala temporal mucho mayor que la de una simple plantación ornamental. Su intención era que los ejemplares alcanzaran la madurez plena y que el bosque consolidado quedara como patrimonio vivo para las generaciones futuras, mucho más allá de su propia vida. Una década después de plantar aquel primer roble, las fotografías comparativas ya exhiben árboles jóvenes transformados en un paisaje silvestre vibrante y lleno de vida.

“La Nación”, de Argentina