Ángela Aguilar cumplió 22 años y, como era de esperarse, las redes se llenaron de felicitaciones, mensajes y muestras de cariño para la cantante. Sin embargo, algo, o más bien alguien, llamó la atención de los fans por su silencio: Christian Nodal.

La intérprete de “Dime cómo quieres” celebró su cumpleaños en un ambiente íntimo, rodeada de amigos y familiares, pero en ningún video o fotografía se vio al cantante de regional mexicano. La ausencia de Nodal no pasó desapercibida, y menos cuando Ángela compartió en sus redes sociales las felicitaciones públicas que recibió.

Los seguidores de Ángela Aguilar especulan que podría estar viajando al extranjero para continuar la fiesta. | Crédito: Instagram angela_aguilar_

Mientras su esposo se mantuvo completamente inactivo en redes durante todo el día, ella agradecía los mensajes y muestras de cariño. Ni una historia, ni un comentario, ni una publicación por parte de Nodal… nada.

El detalle no tardó en generar una ola de comentarios y especulaciones. Algunos usuarios bromearon diciendo que Nodal “repitió la historia”, comparando su actitud con la que tuvo durante su relación anterior con Cazzu, cuando mencionó públicamente que se habían vuelto “roomies”.

Ángela Aguilar compartió en Instagram un adelanto de su lujosa celebración de cumpleaños número 22. | Crédito: Instagram angela_aguilar_

A lo largo del día, las únicas felicitaciones públicas que Ángela recibió por parte de su familia fueron las de Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar, quienes no dudaron en dedicarle emotivos mensajes destacando su talento, su madurez y lo mucho que la admiran.

El detalle de Nodal, en cambio, brilló por su ausencia, alimentando los rumores de un posible distanciamiento entre la pareja que hasta hace poco era una de las más mediáticas del espectáculo.

