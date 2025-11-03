Britney Spears volvió a desaparecer de Instagram, esta vez tras protagonizar una serie de incidentes que habrían generado preocupación entre sus familiares.

El domingo, su cuenta dejó de estar disponible, mostrando el mensaje: “Lo sentimos, esta página no está disponible para ver”.

Según la plataforma, la cuenta podría haber sido eliminada o desactivada por la propia artista; sin embargo, su perfil en X continúa activo.

Esta decisión llega poco después de que la cantante fuera grabada conduciendo de manera errática en California.

La artista fue grabada conduciendo de manera errática tras una cena con una amiga, aunque un testigo aseguró que no estaba bajo los efectos del alcohol. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

En un video publicado por Page Six, se observa cómo su automóvil (un BMW negro descapotable) cruza la línea central de la carretera mientras regresaba a casa tras una noche con una amiga.

Pese a la polémica, el gerente del restaurante Red O, ubicado en Westlake, California, donde Spears cenó antes del incidente, aseguró que la artista no estaba bajo los efectos del alcohol.

“Ella estaba muy tranquila y fue realmente amable”, declaró Oliver Wynn a Us Weekly. “Simplemente comió algo, pasó un buen rato y se fue”.

“Me sorprendió lo educada que fue. He trabajado en otros restaurantes con muchas celebridades, y rara vez he visto a alguien tan agradable como Britney”, agregó.

Su familia teme que la situación recuerde los momentos más difíciles de su vida pública en 2007. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Poco después, Spears pareció ofrecer una confusa explicación en Instagram respecto al video. “Si alguien se lo pregunta, la persona que se parece a mí no era yo…”, escribió la intérprete.

El clip, sin embargo, habría causado alarma entre sus seres queridos, quienes temen que la cantante esté repitiendo comportamientos similares a los de su crisis pública de 2007, cuando perdió la custodia de sus hijos, Sean Preston y Jayden James, fruto de su matrimonio con Kevin Federline.

“Hay mucha preocupación. Todos quieren lo mejor para ella, pero está tomando malas decisiones”, señaló una fuente al Daily Mail. “Es aterrador”.

“Hay muchas conversaciones sobre qué hacer, o si se puede hacer algo para protegerla de sí misma”, añadió.

La cantante enfrenta nuevas tensiones debido al libro de memorias de su exmarido, Kevin Federline, que incluye duras acusaciones en su contra. (Foto: Danny Moloshok / AP)

La cantante de 43 años también estuvo en los titulares recientemente debido al lanzamiento del libro de memorias de Federline, ‘You Thought You Knew’, que contiene duras acusaciones en su contra.

Spears respondió a través de su portavoz, quien aseguró que su exesposo “está lucrando con su nombre” tras el fin de los pagos de manutención por sus hijos.

Por ahora, la artista no ha dado declaraciones sobre su decisión de abandonar Instagram, lo que genera tanta preocupación como desconcierto no solo entre sus familiares, sino también entre sus seguidores.

Las duras acusaciones de Kevin Federline contra su exesposa Britney Spears

Kevin Federline utiliza su libro para expresar su profunda preocupación por la salud mental de Britney Spears y justificar su lucha por la custodia de sus hijos.

En “You Thought You Knew”, Federline afirma que sintió la necesidad de “dar la voz de alarma” y dejar de “fingir que todo iba bien” con la cantante. Como evidencia, relata episodios donde supuestamente encontró a Britney observando a sus hijos con un cuchillo en la mano o la acusa de consumir drogas cerca de ellos cuando eran bebés, mientras él le rogaba que no los amamantara.

El exbailarín también expone el deterioro de su matrimonio, mencionando una supuesta infidelidad de Britney.

Su relato se centra en el temor de sus hijos, quienes le habrían expresado que no querían visitarla y critica el movimiento #FreeBritney, argumentando que ahora se necesita un movimiento #SaveBritney.

