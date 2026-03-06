La cantante estadounidense Britney Spears volvió a acaparar titulares tras un incidente ocurrido en California que terminó con su arresto por presunta conducción bajo los efectos del alcohol. La estrella del pop fue detenida por la policía la noche del miércoles y posteriormente liberada horas después, en un caso que rápidamente generó atención mediática. Nuevos audios de la central de emergencias 911, revelados por medios estadounidenses, ofrecen ahora una mirada más clara a lo que ocurrió antes de la intervención policial, describiendo el comportamiento del vehículo en la carretera y las decisiones que tomaron los agentes en el momento.

De acuerdo con el material de despacho policial, difundido por Page Six, los agentes recibieron una alerta sobre un auto descapotable negro modelo 2026 que se desplazaba de forma errática. En la grabación se escucha a los oficiales informar que el vehículo estaba cambiando de carril constantemente y circulando a alta velocidad, lo que generó preocupación en la zona.

En uno de los momentos del audio, un oficial solicita apoyo adicional mientras se dirige al área donde se encontraba el automóvil. Según la comunicación radial, el agente pide al despachador que envíe más unidades policiales para atender la situación. Poco después, otro policía informa que ya se encuentra hablando con la conductora del vehículo, quien había salido del auto tras ser detenida.

Las grabaciones también revelan que en un punto del procedimiento un agente solicitó la presencia de un Drug Recognition Expert (DRE), un especialista capacitado para realizar evaluaciones de sobriedad en el lugar. No está claro si finalmente se llevó a cabo una prueba de sobriedad en la carretera. Sin embargo, la cantante fue trasladada posteriormente a un hospital para extraer una muestra de sangre que permitiera realizar los análisis correspondientes.

Según los reportes, Britney Spears fue arrestada alrededor de las 9:30 de la noche del miércoles y trasladada a una cárcel del condado de Ventura, en California. Allí fue oficialmente fichada poco después de las 3:00 de la madrugada del jueves.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la artista se encontraba sola cuando fue detenida por los agentes y que no sufrió lesiones durante el incidente. Mientras las autoridades aún no han publicado los resultados oficiales del nivel de alcohol en sangre, la propia cantante habría comentado a personas cercanas que registró un 0.06 %, una cifra inferior al límite legal de 0.08 % establecido en California.

Tras varias horas bajo custodia, la estrella del pop fue liberada a las 6:07 de la mañana. Durante el proceso de registro en la cárcel, según fuentes citadas por TMZ, la intérprete de éxitos mundiales se mostró visiblemente afectada y pasó gran parte del tiempo llorando mientras permanecía en la celda.

Britney Spears fue arrestada en California tras ser detenida por conducir bajo la influencia del alcohol, según reportes de autoridades. | Crédito: VALERIE MACON / AFP

Mánager de Britney Spears se pronuncia

El mánager de la cantante, Cade Hudson, se pronunció públicamente sobre lo ocurrido y calificó el episodio como un momento difícil. En declaraciones a TMZ afirmó que se trató de “un incidente desafortunado e inexcusable”, pero aseguró que la artista cooperará con las autoridades y tomará los pasos necesarios para cumplir con la ley.

Hudson también expresó su esperanza de que lo ocurrido marque el inicio de cambios positivos en la vida de la cantante, señalando que confía en que pueda recibir el apoyo necesario durante este momento complicado. Mientras tanto, el caso sigue generando atención pública mientras se esperan más detalles oficiales sobre la investigación.

