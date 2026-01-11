David y Victoria Beckham llevan tiempo intentando recomponer la relación con su hijo mayor, Brooklyn, y su esposa, Nicola Peltz Beckham. En medio de las tensiones familiares, una fuente cercana a la situación aseguró a PEOPLE que “David y Victoria han pedido repetidamente a Brooklyn y Nicola reunirse y hablar para poder avanzar”. La misma fuente destacó el fuerte vínculo de David con todos sus hijos. “David ama a sus hijos”, afirmó el informante al referirse a Brooklyn, de 26 años, así como a Romeo (23), Cruz (20) y Harper (14).

De acuerdo con varias fuentes, la pareja intentó en más de una ocasión reconciliarse con Brooklyn y Nicola, de 31 años, quienes se casaron en 2022. Fue precisamente tras la boda cuando, según versiones previas, comenzaron los conflictos familiares, supuestamente relacionados con el vestido que Nicola usó en la ceremonia.

La fuente también aseguró que Brooklyn y Nicola siempre han sido incluidos en los momentos importantes de la familia. El exfutbolista “por supuesto invitó a Brooklyn y Nicola [a su ceremonia de nombramiento como caballero y a la reunión posterior]. Siempre han sido invitados a todos los eventos familiares, ya sean privados o públicos”.

Como se recuerda, David fue nombrado caballero por el rey Carlos el 4 de noviembre por sus “servicios al deporte y la caridad”.

El conflicto habría comenzado tras la boda de la pareja en 2022 y se habría agravado por decisiones personales y tensiones en redes sociales. (Foto: AFP)

Los rumores sobre el distanciamiento crecieron aún más tras un informe publicado por The Sun el 8 de enero, que afirma que Brooklyn habría enviado a sus padres una notificación legal solicitando que solo se comuniquen con él a través de abogados y pidiéndoles que no lo “etiqueten” en redes sociales.

Según ese medio, incluso un “me gusta” de Victoria en Instagram habría motivado a Brooklyn a bloquear a sus padres. El Daily Mail añadió que la decisión habría sido tomada por él el verano pasado.

La situación también se refleja en redes sociales: desde diciembre, Brooklyn, Nicola, David y Victoria no se siguen mutuamente en Instagram. Nicola tampoco sigue a Romeo ni a Cruz, con este último comentando en sus historias: “Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo... Vamos a aclarar los hechos. Se despertaron bloqueados... al igual que yo”.

Reportes indican que Brooklyn incluso pidió que el contacto con sus padres fuera a través de abogados y los bloqueó en Instagram. (Foto: AFP)

Las fiestas de fin de año confirmaron aún más la distancia. Brooklyn y Nicola pasaron la Navidad por separado y ella compartió fotos junto a sus padres con el mensaje: “Les deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo lleno de mucho amor, paz y felicidad”.

En Año Nuevo, David publicó un resumen de sus mejores momentos del año sin incluir inicialmente a Brooklyn, aunque después compartió una imagen junto a su hijo mayor con el mensaje: “Los amo mucho a todos”.

A qué se debe el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres

Según la información publicada por medios como PEOPLE, The Sun y Daily Mail, no existe una versión oficial confirmada por la familia, pero el distanciamiento se explicaría por una suma de conflictos personales acumulados.

Estos son los puntos clave que se manejan:

El origen estaría en la boda de Brooklyn y Nicola (2022). Diversas fuentes señalan que la tensión comenzó cuando Nicola decidió no usar un vestido diseñado por Victoria Beckham para su boda. Ese episodio habría generado fricciones entre suegra y nuera. Con el tiempo, la incomodidad se habría extendido a la relación familiar en general.

Brooklyn habría tomado distancia de sus padres. Reportes recientes indican que Brooklyn envió una notificación legal a David y Victoria pidiéndoles que solo se comuniquen con él a través de abogados y que no lo etiqueten en redes sociales. También habría decidido bloquearlos en Instagram.

Ruptura visible en redes sociales y eventos familiares. No se siguen mutuamente en Instagram, pasaron Navidad separados y Brooklyn estuvo ausente de algunas publicaciones familiares importantes. Todo esto confirmó que el quiebre es real y no solamente rumores.

Aun así, David y Victoria buscarían reconciliarse. Las fuentes cercanas insisten en que los padres han intentado hablar con Brooklyn y Nicola. Aunque siguen dejándoles abiertas las puertas a reuniones familiares y eventos importantes, el distanciamiento persiste y la relación continúasiendo tensa.

