Bryan Cranston es reconocido por su excelente interpretación en distintas series que ha participado, tales como ‘ Breaking Bad ’ o ‘ Malcolm in the Middle ’, lo que le ha permitido conseguir numerosos reconocimientos en las galas más importantes del cine. Recientemente, el actor de 69 años consiguió su séptimo premio Emmy por su destacada actuación en ‘The Studio’, pero se enteró de una manera poco convencional.

El recordado ‘Walter White’ no estuvo presente en la gala número 77 de los Premios Emmy de Artes Creativas 2025, realizada el pasado 6 de septiembre. La razón fue que se encontraba disfrutando de una boda en Minnesota.

Por un momento, la celebridad estadounidense imaginó que no ganaría en esta premiación, hasta que un familiar de la novia le avisó sobre este triunfo que refuerza su impecable trayectoria como actor.

El actor estadounidense se enteró de su reciente premio mientras disfrutaba de una boda. (Crédito: Chris Pizzello / AP) / Chris Pizzello

“Estábamos celebrándolo (la boda) y lo habíamos planeado desde hacía mucho tiempo. (Repentinamente) La madre de la novia, Callen, se aceró y me dijo: ‘Ganaste’. Al principio, miré mi plato y pregunté: ‘¿Comer la mayor cantidad de comida?’ y ella dijo: ‘No’“, dijo Bryan en su aparición en Jimmy Kimmel Live!.

En un principio pensó que se trataba de una broma hasta que confirmó que fue el ganador al ‘Mejor Actor Invitado - Serie de Comedia’ por su papel como ‘Griffin Mill’. “Debo decir que esto no se televisó, ¿verdad? Así que me pregunto: si los premios Emmy no se televisan, ¿de verdad ganaste?“, contó el actor de una manera sarcástica.

Bryan Cranston obtuvo distintos premios Emmy por su papel de 'Walter White' en Breaking Bad. (Crédito: Jordan Strauss / Invision / AP) / Jordan Strauss

Bryan Cranston y el recuerdo de su primer Emmy

Si bien cuenta con varios premios Emmy, el actor aún recuerda cómo fue su emoción al recibir su primera estatuilla debido a su fantástica interpretación al personaje ‘Walter White’ en ‘Breaking Bad’. Además, reveló que sus “pequeños tesoros”, como él los nominó, están situados en una zona especial de su hogar.

“Cuando gané mi primer premio, dormí con el puesto. Por la mañana, tenía marcas de pinchazos por toda la cara”, recuerda Bryan.

