BTS, el fenómeno global del K-pop, ha confirmado su regreso a los escenarios con una esperadísima gira mundial. El anuncio oficial llegó el martes 13 de enero de 2026, con la revelación de un total de 79 presentaciones distribuidas en 34 regiones de Asia, América, Europa y Oceanía. Así, el tour, que se extenderá desde abril del 2026 hasta marzo del 2027, incluye 10 conciertos confirmados en 5 ciudades europeas. Por lo tanto, en esta nota, te detallo todo lo que debes saber sobre cada una de estas presentaciones. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta gira representa el regreso del septeto—conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook—tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, un período que los mantuvo alejados de las presentaciones internacionales durante casi cuatro años.

Y es que, como muchos recordamos, su último concierto como grupo completo fue “Yet to Come”, el cual se llevó a cabo el 15 de octubre del 2022 en Busan.

LAS CIUDADES Y FECHAS CONFIRMADAS DE LA GIRA MUNDIAL DE BTS 2026 EN EUROPA

La etapa europea del BTS World Tour 2026-2027 se desarrollará entre finales de junio y mediados de julio, con presentaciones en estadios de gran capacidad.

Esta incluyen las siguientes ciudades:

1. Madrid, España

Fechas: 26 y 27 de junio del 2026

¿Cómo adquirir entradas? A través de este enlace para la preventa y este link para la venta regular.

2. Bruselas, Bélgica

Fechas: 1 y 2 de julio del 2026

¿Cómo adquirir entradas? A través de este enlace para la preventa y este link para la venta regular.

3. Londres, Reino Unido

Fechas: 6 y 7 de julio del 2026

¿Cómo adquirir entradas? A través de este enlace para la preventa y este link para la venta regular.

4. Múnich, Alemania

Fechas: 11 y 12 de julio del 2026

¿Cómo adquirir entradas? A través de este enlace para la preventa y este link para la venta regular.

5. París, Francia

Fechas: 17 y 18 de julio de 2026

¿Cómo adquirir entradas? A través de este enlace para la preventa y este link para la venta regular.

¿CÓMO FUNCIONA LA PREVENTA DE ENTRADAS PARA LA GIRA MUNDIAL DE BTS 2026?

Se ha reportado que miembros de ARMY (el fandom oficial de BTS) con membresía de Weverse tendrán acceso a preventas exclusivas los días jueves 22 y viernes 23 de enero del 2026 (horario local), seguidas por la venta general el sábado 24 de enero.

Además, BIGHIT MUSIC indicó que se anunciarán fechas adicionales en Japón, Medio Oriente y otras regiones durante el 2027, por lo que el tour se extendería más allá de las 79 presentaciones ya confirmadas.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA GIRA MUNDIAL DE BTS 2026?

La gira coincide con el lanzamiento del quinto álbum del grupo, programado para el 20 de marzo del 2026.

Este disco incuye 14 canciones nuevas y marca el primer proyecto grupal completo desde “Proof” en el 2022.

En ese sentido, se espera que la mayoría de esos temas se sumen al setlist de las presentaciones.

EL RESTO DE FECHAS DE LA GIRA MUNDIAL DE BTS 2026

A continuación, repasa el calendario completo del BTS World Tour 2026-2027.

Asia:

Goyang, Corea del Sur – 9, 11 y 12 de abril del 2026

Tokio, Japón – 17 y 18 de abril del 2026

Busan, Corea del Sur – 12 y 13 de junio del 2026

Kaohsiung, Taiwán – 19, 21 y 22 de noviembre del 2026

Bangkok, Tailandia – 3, 5 y 6 de diciembre del 2026

Kuala Lumpur, Malasia – 12 y 13 de diciembre del 2026

Singapur, Singapur – 17, 19, 20 y 22 de diciembre del 2026

Yakarta, Indonesia – 26 y 27 de diciembre del 2026

Hong Kong, China – 4, 6 y 7 de marzo del 2027

Manila, Filipinas – 13 y 14 de marzo del 2027

Norteamérica:

Tampa, Florida, Estados Unidos – 25 y 26 de abril del 2026

El Paso, Texas, Estados Unidos – 2 y 3 de mayo del 2026

Ciudad de México, México – 7, 9 y 10 de mayo del 2026

Stanford, California, Estados Unidos – 16 y 17 de mayo del 2026

Las Vegas, Nevada, Estados Unidos – 23, 24 y 27 de mayo del 2026

East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos – 1 y 2 de agosto del 2026

Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos – 5 y 6 de agosto del 2026

Baltimore, Maryland, Estados Unidos – 10 y 11 de agosto del 2026

Arlington, Texas, Estados Unidos – 15 y 16 de agosto del 2026

Toronto, Ontario, Canadá – 22 y 23 de agosto del 2026

Chicago, Illinois, Estados Unidos – 27 y 28 de agosto del 2026

Los Ángeles, California, Estados Unidos – 1, 2, 5 y 6 de septiembre del 2026

Europa:

Madrid, España – 26 y 27 de junio del 2026

Bruselas, Bélgica – 1 y 2 de julio del 2026

Londres, Reino Unido – 6 y 7 de julio del 2026

Múnich, Alemania – 11 y 12 de julio del 2026

París, Francia – 17 y 18 de julio del 2026

América Latina:

Bogotá, Colombia – 2 y 3 de octubre del 2026

Lima, Perú – 9 y 10 de octubre del 2026

Santiago, Chile – 16 y 17 de octubre del 2026

Buenos Aires, Argentina – 23 y 24 de octubre del 2026

São Paulo, Brasil – 28, 30 y 31 de octubre del 2026

Oceanía:

Melbourne, Australia – 12 y 13 de febrero del 2027

Sídney, Australia – 20 y 21 de febrero del 2027

Las fechas de la gira mundial de BTS confirmadas el martes 13 de enero del 2026 (Foto: @BIGHIT_MUSIC / X)