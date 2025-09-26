Taylor Swift y Travis Kelce no dejan de ser tema de conversación para muchas personas. Por ejemplo, hace poco Ed Sheeran contó cómo es que se enteró del compromiso de la pareja, y ahora Martha Stewart es tendencia en las redes sociales debido a que aseguró que la cantante no necesitará de su ayuda para planificar su boda con el deportista. ¿Por qué dijo eso? Pues eso podrás averiguarlo en esta nota.

Resulta que la presentadora de televisión estadounidense conversó recientemente con TMZ y, durante ese diálogo, dejó en claro que no tiene ninguna preocupación relacionada a la futura boda de la intérprete de ‘Love Story’ con el futbolista de los Kansas City Chiefs.

Martha Stewart es una empresaria, autora y presentadora de televisión estadounidense que formó un imperio con su negocio de estilo de vida y cocina. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Ella no me necesita”

Y es que cuando se le preguntó cómo planificaría la boda, dijo: “Creo que la querida vocalista sabe lo que hace. Ella no me necesita. Tiene a Travis”. Ahora, con respecto a por qué le hicieron esa interrogante, pues hay que recordar lo que publicó en su cuenta de Instagram (@marthastewart) el 26 de agosto, luego que se supiera el compromiso de la pareja.

Por si no lo sabías, compartió una de las fotos de la pedida de mano de Travis a Taylor junto a un video de su persona bebiendo una copa de vino blanco (según People), al que llamó “el néctar de los dioses”. Pero lo que más llamó la atención fue la descripción de aquel post: “Es hora de llamar a la mejor organizadora de bodas”. Muchos, evidentemente, asociaron esas palabras con la propia Martha Stewart, ya que ella suele estar relacionada a la planificación de bodas/eventos.

La fecha exacta en la que se supo que Travis Kelce y Taylor Swift se comprometieron

Por si te preguntas cuándo exactamente se supo que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift, pues la respuesta es el martes 26 de agosto de 2025. ¿Dónde ocurrió todo? En el jardín trasero que tiene el atleta en su mansión ubicada en Kansas City y que está valorada en 6 millones de dólares.

Travis Kelce le pidió la mano a Taylor Swift con un anillo que es una pieza vintage que tiene un diamante ovalado. Su valor está entre 675.000 y 1 millón de dólares. (Foto: @taylorswift / Instagram)

