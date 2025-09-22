Una boda en Iowa vivió un momento inolvidable gracias a una invitada muy especial: Camila Cabello. La cantante sorprendió a todos al aparecer en el matrimonio de una fan y cantar en vivo durante el tradicional baile de padre e hija.

La historia comenzó la noche anterior, cuando Camila coincidió en el bar de un hotel con Kelly, la novia, y su familia. Durante la charla, Kelly le contó que el baile con su papá sería con la canción First Man, un tema muy significativo para la artista.

Al día siguiente, la exintegrante de Fifth Harmony hizo lo impensable. Un video que se hizo viral en TikTok muestra a Camila interpretando la emotiva balada, mientras los invitados miraban sorprendidos.

“Camila Cabello conoció a mi prima en un bar del hotel y apareció al día siguiente en su boda para cantar en el baile con su padre”, escribió la prima de la novia en la publicación.

La artista conoció a la novia, Kelly, en el bar de un hotel y se enteró de que usaría su canción First Man para el baile con su padre. (Foto: @PopCrave / X)

La cantante llegó a la celebración con un elegante vestido negro e interpretó "First Man". Además, compartió la historia detrás de la canción. (Foto: @PopCrave / X)

Antes de cantar, Camila, vestida con un elegante vestido negro semitransparente, explicó cómo terminó participando en la boda: “Estábamos en nuestro hotel ayer y me encontré con Kelly y su familia. Ella me dijo: ‘¡Adivina qué! Mi baile de padre e hija será con tu canción First Man. Conocí a su familia y a su increíble papá Mike”, relató ante los invitados.

La cantante agregó: “First Man es una canción muy especial para mí porque la escribí pensando en mi papá y en el momento en que yo me case —aunque todavía no me he casado—”, bromeó entre risas. Luego continuó: “Planeamos esto un poco de último minuto, pero me siento muy honrada de ser parte de este momento para ti, Kelly.”

Camila Cabello sang “First Man” at a fan’s wedding after meeting them the day prior at a hotel bar.



pic.twitter.com/IKBwfpYMO8 — Pop Crave (@PopCrave) September 21, 2025

Camila compartió lo que significa esa canción para ella: “Soy muy apegada a mi papá y siento que, si tienes suerte, tu padre es tu primer amor, tu primer héroe, y es el hombre que de alguna manera marca el camino para el próximo hombre en tu vida.”

Finalmente, felicitó a Kelly por su “nueva etapa” antes de comenzar a cantar.

Días después, la intérprete de Havana cerró su gira de verano y agradeció en Instagram a sus casi 64 millones de seguidores. “El mejor verano de todos los tiempos… gracias a cada uno de ustedes que formó parte de esta gira, la vio en línea, se disfrazó y se puso brillo en los párpados”, escribió, dejando pistas sobre su próximo álbum.

Qué se sabe sobre el nuevo álbum de Camila Cabello

Camila confirmó que está ya trabajando en su quinto álbum de estudio, el cual los fans han empezado a llamar CC5. Su gira Yours, C finalizará pronto (septiembre de 2025). Tras ello, planea meterse al estudio para concentrarse en este nuevo proyecto.

Para inspirarse, está revisando música clásica y grandes autores del pasado: mencionó que está escuchando canciones de los años 50, 60 y 70, y que se interesa también por gente como Paul McCartney, Bob Dylan, Missy Elliott y Timbaland.

Además, su álbum más reciente C, XOXO (2024) marcó una etapa de renovación musical para ella. El disco incluye sonidos más experimentales de pop, colaboraciones destacadas y una versión “deluxe” llamada Magic City con canciones nuevas

