El actor Shia LaBeouf fue arrestado la madrugada del martes 17 de febrero tras un altercado ocurrido horas antes en un bar del Barrio Francés de Nueva Orleans. Un hombre que afirma haber sido una de las víctimas aseguró que el actor estaba “gritándole a todo el mundo” y “lanzándose” contra los clientes. Asimismo, declaró que ayudó a retenerlo hasta la llegada de la policía.

Jeffrey Klein contó a la revista People que el incidente comenzó alrededor de las 5 p.m. del lunes en el Royal Street Inn & R Bar. Según su relato, LaBeouf también lanzó insultos homofóbicos durante la confrontación.

“Entré… estaba esperando al bartender, y alguien me embistió por detrás con bastante fuerza”, explicó Klein.

Al darse la vuelta, aseguró que la situación escaló de rápidamente. “Se me acerca y dice: ‘Empújame otra vez y te pateo el trasero’. Y yo le dije: ‘Amigo, he estado parado sin moverme’”, relató.

Un hombre que afirma haber sido víctima aseguró que el actor gritaba, lanzaba insultos homofóbicos y se abalanzaba contra varias personas. (Foto: VALERY HACHE / AFP)

Klein afirmó que luego el actor usó un insulto homofóbico: “Y me dice: ‘Maldito mari...’”.

El testigo dijo que decidió ignorar el episodio y se fue del lugar, pero que regresó cerca de la medianoche y LaBeouf seguía allí “siendo un completo imbécil con mucha gente”.

“Estaba al fondo del bar gritando e inclinándose sobre la barra para gritarle al bartender”, aseguró.

De acuerdo con su versión, el personal del bar finalmente escoltó al actor hacia el exterior, momento en el que la situación empeoró.

EXCLUSIVE: Shia LaBeouf gets beat up in a Mardi Gras fight. https://t.co/Yd56zO4Gcc pic.twitter.com/j2TC8okzOR — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

“Estaba gritándole a todos: ‘Eres un maldito mari...’… corría de un lado a otro diciendo que ‘todos eran mari...’. Solo intentábamos bloquearle el paso para que no volviera a entrar. Se lanzaba contra varias personas”, afirmó Klein.

El hombre también aseguró que LaBeouf se abalanzó sobre él y lo golpeó. Además, indicó que habría golpeado a un bartender en el rostro.

Un informe policial inicial obtenido por el medio citado señala que una de las presuntas víctimas fue golpeada “en la cara con un puño cerrado, causando una posible dislocación de la nariz” y que la persona dijo habérsela acomodado por su cuenta.

El reporte también indica que LaBeouf “usó la palabra ‘mari...’” en varias ocasiones.

Tras recibir atención médica, LaBeouf quedó en libertad y fue visto horas después en Bourbon Street. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Según Klein, varias personas lograron inmovilizar al actor mientras esperaban a la policía.

“Intentó pasarme por encima”, relató. “Le agarré la muñeca, le inmovilicé el brazo y puse la rodilla sobre él para mantenerlo en el suelo. Todos habíamos llamado a la policía”.

El informe señala que LaBeouf fue trasladado para recibir atención médica y luego arrestado por dos cargos de agresión simple. Tras quedar en libertad, fue visto en Bourbon Street celebrando mientras sostenía en la boca su documentación de liberación.

Cabe agregar que ni el actor ni sus representantes han realizado declaraciones tras el incidente.

El complicado historial de Shia LaBeouf

Shia LaBeouf (39 años) ha pasado de protagonizar éxitos de taquilla a ser noticia principalmente por sus arrestos y problemas personales.

Su historial incluye varios arrestos por embriaguez pública, conducta desordenada y diversos altercados en lugares como el teatro Studio 54 en Nueva York o en Savannah, Georgia.

A nivel profesional, enfrentó una crisis tras ser acusado de plagio en uno de sus cortometrajes en 2013. Según CNN, su respuesta ante esta controversia fue una serie de disculpas que, irónicamente, resultaron ser copias de textos de otras celebridades.

El arresto revive la atención sobre su historial de problemas legales. (Foto: AFP)

En el ámbito personal y legal, la situación más grave surgió en 2020, cuando su expareja, la cantante FKA Twigs, presentó una demanda por agresión sexual, maltrato físico y emocional, alegando un comportamiento controlador y violento por parte del actor.

En julio de 2025, se hizo público que ambas partes llegaron a un acuerdo privado fuera de los tribunales para cerrar este proceso legal que duró casi cinco años.

El actor reconoció públicamente haber sido abusivo con las personas cercanas a él y atribuyó gran parte de sus problemas a su alcoholismo y a un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático (TEPT) derivado de una infancia difícil.

En los últimos años, tras protagonizar la película Padre Pio en 2023, manifestó haber encontrado refugio en la espiritualidad, algo que derivó en su reciente conversión al catolicismo.

