La familia de Cardi B sigue creciendo. La rapera del Bronx, de 32 años, sorprendió recientemente al anunciar en una entrevista con CBS Mornings que está esperando a su cuarto hijo, fruto de su relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs. La noticia emocionó a sus seguidores, pero también puso los reflectores sobre los pequeños que ya alegran su vida: Kulture, Wave y la más reciente, Blossom. Cada uno de ellos ha tenido un papel especial en la vida de la artista, que nunca ha ocultado lo desafiante pero gratificante que es ser madre mientras mantiene su carrera.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS HIJOS DE CARDI B

1. Kulture Kiari Cephus

La primera hija de Cardi B y Offset, Kulture Kiari Cephus, nació el 10 de julio de 2018 y desde entonces se convirtió en una de las niñas más queridas por los fans. Cardi ha compartido en varias ocasiones momentos entrañables de su hija en redes sociales, desde su graduación de preescolar hasta sus caprichos culinarios.

A pesar de los lujos que rodean su vida —como los 50 mil dólares que recibió en su cuarto cumpleaños—, Cardi se ha esforzado por mantenerla humilde, recordándole que el éxito debe trabajarse con disciplina y esfuerzo.

La primera hija de Cardi B, Kulture Kiari, nació el 10 de julio de 2018 en Atlanta (Foto: Instagram de Cardi B)

2. Wave Set Cephus

Tres años después llegó el segundo hijo de la rapera: Wave Set Cephus, nacido el 4 de septiembre de 2021. Su presentación oficial se hizo esperar hasta que tuvo siete meses, pero cuando Cardi y Offset compartieron sus primeras fotos, los fans se enamoraron del pequeño.

Wave ya ha sido protagonista de fiestas temáticas espectaculares y de tiernas publicaciones en Instagram, además de inspirar un tatuaje que su madre lleva en honor a él. Para Cardi, su “gran ola” representa un vínculo inquebrantable de amor y energía.

Wave Set llegó al mundo el 4 de septiembre de 2021 (Foto: Instagram de Cardi B)

3. Blossom Belle

En septiembre de 2024, Cardi dio la bienvenida a su tercera hija, Blossom Belle, en medio de una etapa personal complicada. Aunque su relación con Offset ya estaba en crisis, la rapera describió la llegada de Blossom como un renacer lleno de esperanza y amor.

Sin embargo, también confesó meses después que Offset apenas ha pasado tiempo con la pequeña, lo que ha generado tensiones entre ambos. Pese a todo, Cardi ha demostrado que Blossom es un motivo más para seguir adelante con fuerza y con el corazón lleno.

CARDI B ASEGURÓ QUE ESTÁ MÁS FUERTE QUE NUNCA

Con la llegada de su cuarto hijo, Cardi B se prepara para equilibrar nuevamente la maternidad y su carrera artística. En la entrevista donde reveló su embarazo, admitió que sentirse apoyada por Stefon Diggs ha sido clave para enfrentar los altibajos de su vida profesional y personal. La rapera dijo sentirse más fuerte, poderosa y segura, y aseguró que tener un bebé en este momento le da aún más razones para seguir conquistando el mundo de la música.

Ser madre en medio de la fama y el escrutinio no ha sido fácil, pero Cardi B siempre ha hablado sin filtros de lo que significa criar a sus hijos. Ha compartido miedos, como el temor a que sus pequeños no tengan la misma ambición que ella, pero también sueños, como verlos crecer felices y exitosos en lo que ellos elijan. Esa honestidad ha hecho que muchos de sus seguidores se identifiquen con ella más allá de la música.

