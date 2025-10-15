Julia Roberts ha trabajado en varias películas, siendo la más reciente ‘After the Hunt’. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de esa cinta, sino de ‘Duplicity’. Y es que recientemente Carrie Preston contó que, para poder llorar en una escena de dicho filme, la artista de 57 años tuvo que ser “mala” con ella. Para más detalles al respecto, lee esta nota.

Con el fin de darte la información más completa posible, te comento que Preston habló sobre cómo fue trabajar con Roberts (en la película de 2009) en el episodio del 7 de octubre de ‘Dinner’s on Me’ con Jesse Tyler Ferguson. Ahí dejó en claro que vivió una experiencia inolvidable.

Para empezar, calificó su papel (‘Barbara Bofferd’) en ‘Duplicity’ como un “cameo maravilloso”, donde se acostó con ‘Ray Koval’ (Clive Owen), el novio ‘Claire Stenwick’ (Julia Roberts). Ella hizo una escena con Owen y luego regresó al set aproximadamente un mes después.

Carrie Preston es una actriz de televisión, productora y directora estadounidense. (Foto: Valery HACHE / AFP) / VALERY HACHE

El tema es que, cuando volvió, tenía que grabar una escena en la que debía llorar en un momento preciso. Como no había pasado mucho tiempo con el elenco, hacer eso era una tarea difícil para ella. “Estoy en el set rodando una escena muy intensa en la que Julia Roberts me mira fijamente, deseando que muera porque ‘me acosté con su novio’. Tengo que llorar en el momento justo, lo cual, como saben, es mucha presión, sobre todo cuando no conozco a nadie del equipo. Tienes que mantenerte vulnerable”, aseguró.

“Me dio una advertencia justa”

Lo bueno es que su colega habló con ella el mismo día de la grabación, pero más temprano. “Me dio un fuerte abrazo y luego me dijo: ‘Voy a ser mala contigo el resto del día’. Me dio una advertencia justa. Me dijo: ‘Voy a ser mala. No voy a hablarte en lo que queda del día’. Y era justo lo que necesitaba para la escena”, recordó Carrie Preston.

Julia Roberts es una actriz de cine y televisión estadounidense. (Foto: Chris DELMAS / AFP) / CHRIS DELMAS

“Fue la experiencia actoral más estresante que tuve hasta ese momento”

“Me llaman y me dicen: ‘Estamos listos para ti. Listos para salir’. Las cámaras están listas. Apenas ensayamos”, aseguró después. Según indicó, Julia Roberts solo tuvo que silenciarla para que ella empezara a sollozar. “Llegó. Pero fue la experiencia actoral más estresante que tuve hasta ese momento”, señaló Carrie Preston, antes de subrayar que su colega, “amablemente”, decidió ser “malvada” para ayudarla en su actuación.

La primera película donde trabajaron juntas

Cabe mencionar que la primera película donde trabajaron juntas fue ‘My Best Friend’s Wedding’. Ambas conectaron porque eran jóvenes actrices de Georgia. “(Julia Roberts) estaba en su mejor momento a esa edad. Y vaya si lo demostró. Era una estrella de cine”, aseguró también Carrie Preston en la entrevista, quien interpretó a ‘una de las gemelas Newhouse’ (junto a Rachel Griffiths) que son damas de honor de ‘Kimmy’ (Cameron Diaz). Roberts, en tanto, ‘dio vida’ a ‘Julianne Potter’.

Películas destacadas de Julia Roberts

‘Mystic Pizza’ (1988)

‘Steel Magnolias’ (1989)

‘Pretty Woman’ (1990)

‘Sleeping with the Enemy’ (1991)

‘The Pelican Brief’ (1993)

‘My Best Friend’s Wedding’ (1997)

‘Notting Hill’ (1999)

‘Runaway Bride’ (1999)

‘Erin Brockovich’ (2000)

‘The Mexican’ (2001)

‘America’s Sweethearts’ (2001)

‘Ocean’s Eleven’ (2001)

‘Mona Lisa Smile’ (2003)

‘Closer’ (2004)

‘Ocean’s Twelve’ (2004)

‘Charlie Wilson’s War’ (2007)

‘Duplicity’ (2009)

‘Eat Pray Love’ (2010)

‘Larry Crowne’ (2011)

‘Mirror Mirror’ (2012)

‘August: Osage County’ (2013)

‘Money Monster’ (2016)

‘Wonder’ (2017)

‘Ben Is Back’ (2018)

‘Leave the World Behind’ (2023)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí