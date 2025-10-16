Lo que parecía ser una separación cordial tras 30 años de matrimonio se convirtió en una disputa por la que tuvieron que verse la cara en más de una ocasión en el Tribunal Federal de Hato Rey, en San Juan, Puerto Rico. En base a la experiencia tras su divorcio con su exesposa Mireddys González, el cantante Daddy Yankee sorprendió a más de uno dando un peculiar consejo a sus colegas músicos: “cásense con capitulación”. Aquí los detalles y de su declaración y cómo estos últimos meses ha venido trabajando para recuperar a la “musa” que le permitía triunfar en la música iniciando así una transformación espiritual.

A días de confirmarse que recuperó el control de sus marcas tras un “acuerdo total y definitivo” que le permite a Ramón Luis Ayala Rodríguez usar sus nombres comerciales “Daddy Yankee” y “DY” sin problemas, tras una orden judicial que solicitó para prohibir a su exmujer cualquier acción contra ellas argumentando que carece de cualquier interés o derecho personal sobre las mismas, el artista ofreció una entrevista a ‘Billboard en Español’.

En la conversación no solo habló de su regreso a la música con su disco “Lamento en baile”, que saldrá a la luz el 26 de octubre, sino de cómo su vida cambió por completo tras el divorcio de la madre de sus dos hijos, con quien todavía le falta librar una batalla legal por la división de sus bienes como otros casos relacionados a las corporaciones.

El poderoso consejo a los artistas antes que se casen

El intérprete de música urbana dio su primera gran entrevista desde su conversión al cristianismo y su difícil proceso de divorcio a finales de 2024. “Entre lo que he aprendido en este tiempo, obviamente, estar muy pendiente a todos los negocios (…) Y ahora como obviamente estoy solo, pues lo tengo que hacer 100%. Por más que tengas abogados, contables, siempre trato de ahora sacar tiempo en la semana para dedicarme. Recae en mí toda la responsabilidad y me siento bien. Me siento que he aprendido mucho más", señaló el artista que es portada de la edición de octubre de Billboard donde destacó que “Ahora soy mi propio ‘manager’, por mí solo, completamente solo”.

Pero eso no fue todo, pues lanzó un consejo tras su divorcio con Mireddys González destinado a las nuevas generaciones de músicos, hablando desde la experiencia. “Aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación. Aunque tu carrera no haya explotado, aunque [aún] no te reconozcan. Porque la música es impredecible”, puntualizó el artista.

Con esto hizo referencia a firmar un contrato legal que establece el régimen económico del matrimonio, permitiendo a la pareja definir cómo se administrarán los bienes y deudas antes o después de la boda. Este documento que se legaliza ante un notario ayuda a evitar conflictos económicos en caso de separación.

Superó una temporada oscura que lo desconectó de la música

El cantante aseguró que el impacto emocional de la separación y procesos legales lo hizo alejarse de los escenarios y enfocarse en una nueva etapa espiritual. “Por primera vez en mi vida, la musa estuvo en ‘off’. Pero entendí que era parte de un proceso para depender completamente de Dios (…) Él dijo, ‘Aunque te falte la musa, recuerda que yo soy tu musa. Yo soy tu inspiración’. Estoy haciendo música y creando un nuevo catálogo. Eso es lo que estoy haciendo en estos momentos”.

Daddy Yankee está próximo a lanzar su nuevo disco “Lamento en baile” con el que se aleja totalmente del reggaetón que le dio fama mundial con canciones como “Gasolina” para enfocarse en la música cristiana. “A recuperar fuerza, porque cuando nosotros estamos en medio de la crisis, una de las mayores fortalezas que nosotros tenemos es adorar y alabar al Señor, la felicidad que te da”.

“Esto no es solo hacer música cristiana. El reto es poner el reino en la cultura pop […] Ese es mi nuevo llamado”, añadió el “Big Boss”.

