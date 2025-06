En días donde las protestas contra las deportaciones de ICE enfrentan un momento álgido en Estados Unidos, un nuevo episodio acapara las portadas, esta vez de la mano del cantante Alejandro Fernández. El pasado sábado 21 de junio, el mexicano vivió un incidente en el marco de su gira “De Rey a Rey”. Todo sucedió en el Kaseya Center, un recinto deportivo ubicado en Miami, Florida, cuando tuvo un altercado con un oficial. Poco antes de terminar su presentación, afirmó que “casi nos deportan” y envió una recomendación a sus compatriotas en ese país para que tengan “cuidado”. Aquí los detalles.

El intérprete de rancheras y pop latino mexicano se encuentra realizando una serie de shows como homenaje a la memoria de su padre Vicente Fernández y afrontó el complicado momento al intentar entrar al recinto.

Según contó, estando sobre el escenario y frente a todo su público, “yo traía la camioneta para entrar a la arena y agarré uno de los conos. Había una patrulla, pero no estaba el oficial. Quitamos el cono para entrar aquí y bueno que se nos vienen encima los oficiales. Nombre, ya me querían desterrar, casi nos reportaba y deportaba”.

Alejandro Fernández tomó unos minutos de su concierto para contar su experiencia y dar un consejo a sus fans mexicanos. (Foto: @alexoficial / Instagram)

La recomendación de Alejandro Fernández frente a redadas de ICE

Según la versión de Alejandro Fernández, el incidente ocurrió cuando decidió bajarse de su coche y mover uno de los conos de seguridad para el ingreso del Kaseya Center en Miami. Fue ahí cuando el oficial se le acercó y, en voz del cantante, “casi nos deportaba”.

Esto motivó que enviara una recomendación a los mexicanos que estaban entre el público que lo acompañó esa noche. “Gracias por todo su cariño, salgan con cuidado por favor que la gente anda bien brava (...) muy brava. Cuidado, que a mí ya me tocó (…) No hagan desmadre, por favor. No hagan nada. Lo que yo les dije a ellos, ya lo tenía que decir y se acabó. Nada más debemos tener cuidado, mi gente, los amo ¡Qué viva México!”, se sinceró sin dar mayores detalles sobre el incidente, según reportan desde CNN.

Alejandro Fernández estaba en gira por Estados Unidos desde mayo y ya se ha presentado en California, Texas, Nueva York, Georgia y Florida. Las próximas fechas están pauteadas para septiembre en Fort Worth, El Paso, Phoenix, Las Vegas, Sacramento, Inglewood y San Diego.

Alejandro Fernández emocionó a sus fans que llenaron el Kaseya Center en Miami. (Foto: @alexoficial / Instagram)

¿Cómo actuar frente a las redadas de ICE?

El Consulado de México ha emitido una serie de recomendaciones clave para salvaguardar a las familias migrantes ante el incremento de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Si ellos llegan a tu casa, una de las principales recomendaciones es clara y directa: no abrir la puerta si los agentes de ICE no presentan una orden judicial válida, firmada por un juez y con el nombre y dirección correctos. Las órdenes administrativas que emite ICE no tienen la misma validez legal y no obligan a los residentes a permitir el ingreso de los agentes.

Además, se insta a la comunidad ano compartir información sobre su estatus migratorio ni responder preguntasque puedan ser utilizadas en su contra.Otra medida fundamental es documentar lo sucedido, incluyendo nombres de agentes, placas y características del vehículo en el que se movilizan. En caso de detención, se recomienda llamar de inmediato a la línea de protección consular:520-623-7874.

