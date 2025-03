La salida de La Casa de los Famosos All-Star se convirtió en una pesadilla para Aleska Génesis. En lugar de regresar a su vida normal tras ser eliminada del reality, la modelo venezolana fue detenida por autoridades mexicanas y trasladada a prisión, acusada de un presunto delito de robo. Aunque ya obtuvo libertad provisional, su situación legal sigue siendo delicada: no puede salir del país y debe presentarse periódicamente ante las autoridades mientras se lleva a cabo la investigación.

Ahora, más detalles han salido a la luz y el panorama podría complicarse aún más para la exnovia de Nicky Jam. Si es hallada culpable, enfrentaría no solo consecuencias legales, sino también una cuantiosa sanción económica. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Aquí te cuento lo que se sabe hasta ahora.

Ramsés Marcor, abogado de Francisco Javier Rodríguez Borgio, la parte acusadora, sostiene que Aleska Génesis incurrió en un delito y, por ello, deberá cubrir una indemnización de diez millones de pesos (aproximadamente 496,000 dólares) como compensación por los daños. Según explicó el representante legal, el juez determinó que existen suficientes elementos para proceder con el caso por el delito de robo.

Aleska Génesis deberá acatar ciertas reglas hasta que concluyan las investigaciones. | Crédito: IG aleskagenesis

“No puede salir del país. Los amparos que [Aleska Génesis] comentó ya sobreseedieron, quiere decir que no la protege la justicia federal. Va a dejar su documento migratorio y va a estar sujeta a un procedimiento. Se va al reclusorio, la dejan en libertad, pero va a estar sujeta a procedimiento. Tiene que venir a firmar [ante las autoridades] cada 15 días”, agregó.

“Queremos que se repare el daño y que ya deje de publicar cosas que no son. Estaba detenida por probable responsable, resulta que ahora es víctima. No, no es víctima; es probable responsable ella y sus hermanas [Michell Roxana y Bárbara Castellanos]”.

Francisco Javier Rodríguez Borgio, ‘Zar de los Casinos’, es quien acusa a Aleska Génesis de un presunto robo. | Crédito: Twitter @Fco.JavierBorgio

Ramsés Marcor también detalló qué fue lo que, supuestamente, sustrajeron la exparticipante del reality y sus familiares. “Se trata de relojes y otros artículos, con un valor aproximado de diez millones de pesos”, afirmó.

Las reglas que Aleska Génesis debe cumplir

En esta ocasión, Aleska Génesis continúa bajo investigación y, aunque podrá enfrentar el proceso en libertad, deberá acatar estrictas medidas cautelares:

Entregar su pasaporte a las autoridades.

Permanecer en México sin posibilidad de salir del país.

Presentarse periódicamente en los juzgados para firmar hasta que finalice la etapa de recopilación de pruebas.