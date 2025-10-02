Cada vez se van conociendo más detalles sobre el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como “Micky Hair”, el reconocido estilista de Ángela Aguilar y figura influyente en el mundo de la belleza. La noche del 29 de septiembre, en una exclusiva zona de Polanco, la Ciudad de México se vio sacudida por su asesinato a manos de dos sujetos que iban en una moto.

El estilista e influencer de 28 años llevaba consigo varios objetos de alto valor, un bolso Hermès, un iPhone, su pasaporte, un tarjetero Cartier e incluso un billete de dos dólares que solía portar como amuleto de la suerte, pero ninguno de ellos fue robado. Por eso, las autoridades han señalado que el ataque fue directo y planeado.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en medio de la investigación es que, días antes de su muerte, Miguel realizó una millonaria transferencia bancaria cercana a los 2 millones de pesos (unos 112,000 dólares estadounidenses), según informó el periodista Carlos Jiménez.

El periodista Carlos Jiménez reveló detalles del asesinato del estilista de Miguel de la Mora. | Crédito: X @c4jimenez

Entre sus pertenencias, los investigadores encontraron un ticket que confirmaba dicho movimiento financiero, lo que ha levantado aún más preguntas sobre el trasfondo del crimen.

De acuerdo con Excelsior, el dinero habría sido transferido a la empresa inmobiliaria THE LANDMARK II S. DE RL DE CV, ligada a proyectos en Puerta de Hierro, Guadalajara y Zapopan. Aunque se especula que el pago podría estar vinculado con una renta, deudas, compromisos financieros o acuerdos internos, hasta ahora no existe confirmación oficial.

El hecho de que los agresores le dispararan al menos cinco veces sin llevarse nada refuerza la hipótesis de un ataque directo, no de un asalto. Y la reciente revelación sobre la enigmática transferencia añade una nueva capa de misterio en torno al caso.

Miguel de la Mora fue asesinado afuera de su salón Micky’s Hair en Polanco. | Crédito: Instagram micky_hair

Por ahora, el homicidio de “Micky Hair” no solo ha sacudido al círculo cercano de Ángela Aguilar, sino también a la industria de la belleza, que lo consideraban una joven promesa. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y las autoridades trabajan para esclarecer qué papel tuvo ese movimiento bancario en los últimos días de vida del estilista.

Según Jiménez, el primer sospechoso sería Eduardo Ederly Glz Mtz., a quien Miguel de la Mora denunció en 2024 ante la Fiscalía de la Ciudad de México por fraude y amenazas. Incluso existía una orden de restricción en su contra.

Vacaciones antes de la tragedia

Días antes de su muerte, Micky Hair había compartido en redes sociales fotografías de sus vacaciones en Punta Mita, Nayarit, junto a Diana Esparragoza, ex pareja del cantante Peso Pluma y nieta del capo sinaloense Juan José de Jesús Esparragoza Moreno.

En las imágenes, ambos posaban en un exclusivo resort: ella con un bolso Hermés y él luciendo un bañador de Fendi, marcas que solían ser favoritas del estilista.

| Crédito: X @c4jimenez

