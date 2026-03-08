Agentes del FBI regresaron esta semana al vecindario donde desapareció Nancy Guthrie para continuar con las investigaciones sobre su secuestro. Los agentes fueron vistos recorriendo la zona y hablando con residentes mientras buscaban posibles pistas que ayuden a esclarecer lo ocurrido. Según la cadena NewsNation, los investigadores tocaron puerta por puerta para hablar con vecinos y preguntar si habían notado algo inusual la noche en que la mujer desapareció.

Los agentes también inspeccionaron una vivienda ubicada inmediatamente al oeste de la casa de Guthrie, donde conversaron con residentes mientras observaban el interior del garaje.

Durante estas conversaciones, los agentes consultaron a los vecinos sobre posibles fallas en el servicio de internet en el área esa misma noche, señaló NBC News.

Algunos residentes señalaron que otras personas del vecindario experimentaron problemas de conexión en ese momento, lo que llevó a los investigadores a analizar si esto podría estar relacionado con el caso.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, indicó anteriormente que las autoridades también evaluaron la posibilidad de que el sospechoso hubiera utilizado un bloqueador de señal WiFi durante el secuestro de la mujer de 84 años; sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado públicamente si ese elemento jugó algún papel en el crimen.

Mientras continúan las pesquisas, fuentes policiales señalaron que el número de agentes dedicados al caso se redujo más de un mes después de iniciada la búsqueda.

“Todos desearíamos tener pistas contundentes, que todo el departamento esté trabajando para resolver esto rápidamente”, dijo el sargento Aaron Cross, presidente de la Organización de Diputados del Condado de Pima.

“Así que el hecho de que estemos reduciendo la cantidad de personal trabajando en esto… es difícil decir qué tipo de señal envía”, añadió.

Nancy Guthrie, madre de la presentadora de “Today” Savannah Guthrie, fue vista por última vez el 31 de enero cuando la dejaron en su casa en el vecindario Catalina Hills, en Tucson, tras una cena familiar.

Hace algunas semanas, la policía difundió imágenes de vigilancia del presunto secuestrador, pero aún no se ha podido identificar a un sospechoso.

La búsqueda de la madre de Savannah Guthrie está en un “punto muerto”, según los críticos

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, afirmó recientemente que las autoridades están “definitivamente más cerca” de identificar a los responsables de la desaparición de Nancy Guthrie. Pese a estas declaraciones, la investigación cuenta con la participación del FBI tras reportarse un aparente estancamiento en el caso.

La gestión de Nanos recibió fuertes críticas debido a presuntos errores cometidos durante el proceso, como la falta de resguardo de la escena del crimen, demoras en el uso de recursos aéreos y fallas de comunicación.

Fuentes policiales atribuyen estas complicaciones al “ego” del sheriff y a una rivalidad personal con el FBI que data de 2015, lo cual habría dificultado la cooperación necesaria para resolver el presunto secuestro.

Expertos y miembros de su propia agencia cuestionan la estrategia informativa de Nanos, acusándolo de priorizar el “control de daños” sobre la claridad del caso mediante versiones contradictorias. Esta situación se da en medio de un clima de tensión política tras su ajustada reelección en 2024 y denuncias de presuntas represalias laborales dentro de su departamento.

Mientras tanto, el paradero de Guthrie sigue siendo desconocido, sin que hasta ahora se haya detenido a ningún sospechoso ni se haya obtenido una pista clave en la investigación.

