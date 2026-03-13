El sheriff de Arizona que dirige la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie afirmó que cree saber por qué la mujer de 84 años habría sido “el objetivo”; sin embargo, advirtió que el sospechoso podría atacar nuevamente, mientras el caso continúa sin resolverse tras varias semanas de búsqueda. El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, dio una actualización sobre el caso mientras las autoridades siguen investigando la desaparición de Guthrie, ocurrida el 1 de febrero.

Aunque señaló que los investigadores tienen una posible explicación sobre lo sucedido, evitó compartir más detalles o confirmar completamente esa teoría.

“Creemos que sabemos por qué hizo esto y creemos que fue algo dirigido, pero no podemos decir con total seguridad que sea así”, dijo Nanos a NBC News el jueves por la noche.

El sheriff Chris Nanos afirmó que los investigadores creen saber por qué la mujer habría sido “el objetivo”, aunque todavía no lo pueden confirmar con total seguridad. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

“Sería absurdo decirle a la gente: ‘Sí, no se preocupen, ustedes no son su objetivo’. No piensen ni por un momento que porque le ocurrió a la familia Guthrie ustedes están a salvo. No, manténganse alerta”, agregó.

La desaparición de la madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, está cerca de cumplir seis semanas sin pistas claras. La falta de avances generó fuertes críticas hacia las autoridades encargadas de la investigación.

El sheriff del condado de Pima advirtió que el sospechoso podría atacar nuevamente y pidió a la población mantenerse alerta. (Foto: @savannahguthrie / Instagram)

Además, Nanos fue cuestionado por algunos comentarios considerados confusos o contradictorios durante el caso.

Su departamento también recibió críticas después de que se informara que el área alrededor de la casa de Guthrie, en Tucson, no estuvo completamente asegurada en los primeros días de la investigación.

La búsqueda de la madre de Savannah Guthrie está en un “punto muerto”, según los críticos

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, afirmó recientemente que las autoridades están “definitivamente más cerca” de identificar a los responsables de la desaparición de Nancy Guthrie. Pese a estas declaraciones, la investigación cuenta con la participación del FBI tras reportarse un aparente estancamiento en el caso.

La gestión de Nanos recibió fuertes críticas debido a presuntos errores cometidos durante el proceso, como la falta de resguardo de la escena del crimen, demoras en el uso de recursos aéreos y fallas de comunicación.

Fuentes policiales atribuyen estas complicaciones al “ego” del sheriff y a una rivalidad personal con el FBI que data de 2015, lo cual habría dificultado la cooperación necesaria para resolver el presunto secuestro.

La falta de pistas y algunos errores iniciales en el manejo del caso desataron críticas hacia las autoridades. (Foto: Pima County Sheriff's Department)

Expertos y miembros de su propia agencia cuestionan la estrategia informativa de Nanos, acusándolo de priorizar el “control de daños” sobre la claridad del caso mediante versiones contradictorias. Esta situación se da en medio de un clima de tensión política tras su ajustada reelección en 2024 y denuncias de presuntas represalias laborales dentro de su departamento.

Mientras tanto, el paradero de Guthrie sigue siendo desconocido, sin que hasta ahora se haya detenido a ningún sospechoso ni se haya obtenido una pista clave en la investigación.

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