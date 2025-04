La relación sentimental de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado bajo los reflectores desde el inicio y es por eso que ellos siempre se han caracterizado por ser muy cautelosos a la hora de mostrar momentos juntos; sin embargo, ahora último se han dejado ver más melosos que nunca a través de publicaciones en las redes sociales. Precisamente, hace poco la cantante de música regional mexicana subió una foto de los dos a raíz de que ambos cumplieran 9 meses de casados. El tema aquí es que esa instantánea causó polémica de inmediato.

Como se ha tocado el matrimonio de la pareja, es necesario recalcarte que Ángela y Christian se casaron el 24 de julio de 2024, en una ceremonia íntima y privada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, cerca de Cuernavaca, Morelos, México. La fecha de la boda es sumamente importante para entender que el último 24 de abril cumplieron nueve meses de casados.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se conocieron en 2018 durante la gira ‘Jaripeo Sin Fronteras’ de Pepe Aguilar. (Foto: Manny Hernandez / FilmMagic / Getty Images) ×

Justo ese día no la pasaron trabajando, pues los dos se encuentran de vacaciones, según informó la revista Hola. Si bien no se ha revelado el nombre del lugar que eligieron para los días de relajación, definitivamente es uno donde pueden disfrutar del mar y el Sol, de acuerdo a publicaciones que han realizado los cantantes tanto en Instagram como en TikTok.

Pero el post que más ha llamado la atención, al punto de generar polémica, es aquel que realizó Ángela Aguilar en su cuenta de Instagram (@angela_aguilar_), exactamente en la sección de historias. Resulta que ella subió una foto con su esposo en la que ambos aparecen con trajes de baño y están sentados frente al mar en un muelle.

La reacción de los usuarios

A la hora de compartir dicha imagen, la artista se encargó de añadirle el número 9 en la esquina superior derecha, en referencia a los meses que lleva de casada con el nacido y criado en Sonora. Además, le puso el tema ‘Abrázame’, el cual canta con Felipe Botello. Pero todo ello quedó en segundo plano para muchos usuarios, pues varios solo se dedicaron a indicar que la hija de Pepe Aguilar había abusado del Photoshop en la instantánea.

“Ángela siempre con Photoshop, hasta de espaldas”, “No sé por qué se empeña en mostrar un cuerpo que no tiene“, ”Así o más editada la foto“ y ”La foto de Ángela Aguilar tiene harto Photoshop“, fueron algunos de los comentarios negativos que recibió la cantante, de acuerdo a TV Azteca. Claro está, también hubo internautas que solo aplaudieron la buena relación de los dos. “Mientras ellos están felices que ruede el mundo”, “Mientras estén juntos no importa nada más”, “Felicidades, Ángela hermosa, sigue triunfando” y “Que viva el amor porque vida solo hay una“, escribieron los que apoyan a la pareja. Debido a que la foto fue subida a la sección de historias de Instagram, esta ya no se encuentra en el perfil de Ángela Aguilar, pero lo bueno es que aquí puedes ver la instantánea sin problemas, si así lo deseas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal sentados a orilla de un muelle. (Foto: @angela_aguilar_ / Instagram) ×