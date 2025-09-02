Ser madre no es sencillo, pero cuando se trata de ser madre soltera en medio de la exposición mediática, los retos se multiplican. Así lo dejó claro Cazzu, quien recientemente abrió su corazón para hablar de un tema que, según sus propias palabras, la dejó devastada: la imposibilidad de viajar con su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal.

Durante su participación en el podcast Se Regalan Dudas, la rapera argentina confesó que vivió uno de los capítulos más duros desde que se convirtió en madre. Según relató, el obstáculo principal ha sido la autorización del propio Nodal para que la pequeña pueda salir de Argentina.

“Hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día. Fue un sentimiento horrible, como si el mundo se me viniera encima”, expresó con la voz entrecortada.

En el podcast, Cazzu contó cómo el equipo legal de Nodal le negó el permiso de viaje para Inti. | Crédito: Instagram Cazzu

Una reunión que la marcó

Cazzu contó que junto a su asesora legal se reunió con el equipo jurídico del cantante mexicano para solicitar el permiso de viaje, algo que, según reveló, llevaba un año intentando concretar. La respuesta que recibió la dejó en shock: no solo no hubo autorización, sino que además sintió que había una especie de poder unilateral sobre su vida y la de su hija.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decir nada me hizo entender: tenemos el control sobre vos y tu hija”, relató la artista, asegurando que ese instante fue “uno de los peores momentos” que ha enfrentado.

El trasfondo del conflicto

La intérprete de La Jefa explicó que tanto ella como Nodal viajan constantemente por compromisos laborales, y por eso considera que lo lógico es que su hija pueda acompañarla. Para ella, se trata de “una necesidad básica” más que de un lujo.

Sin embargo, el abogado del cantante le habría señalado que el permiso podría posponerse hasta que Inti cumpla cinco años, e incluso recordó que Nodal tendría la facultad de revocarlo en cualquier momento si así lo desea.

La rapera Cazzu aseguró que, aunque podría recurrir a un juez, Nodal mantiene el control sobre los viajes de Inti. | Crédito: John Parra / Getty Images / John Parra

Cazzu piensa en otras madres

Aunque la rapera aseguró que cuenta con los recursos para acudir a un juez y solicitar un permiso especial, reconoció que prefiere evitar un proceso judicial. Y fue más allá: reflexionó sobre todas aquellas madres solteras que no tienen el mismo privilegio.

“Yo puedo darme el lujo de no hacer un juicio, pero pienso en todas esas mujeres que no tienen la posibilidad de enfrentarse al sistema”, expresó con evidente frustración.

En su última visita a México, Cazzu había aclarado que no existía ningún proceso legal en contra de Nodal. No obstante, ahora admitió que sí hay desacuerdos importantes entre ambos, tanto en el tema de la manutención como en la decisión de que Inti permanezca en Argentina.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí