Si eres una fanática de Cazzu , sabrás perfectamente que la artista posee tatuajes repartidos en distintas zonas de su cuerpo. Es como parte de su esencia y, obviamente, tienen un significado en especial. Sin embargo, la propia cantante de 31 años aseguró que aún le falta el más importante: un diseño inspirado en su hija Inti.

Esto se pudo conocer durante su reciente entrevista con la revista GQ México. El propósito de este conversatorio era que revele el significado de cada tatuaje que se realizó durante su etapa de juventud.

Si bien cuenta con una gran cantidad de diseños llamativos en sus brazos, cuello y parte del torso, la ‘Jefa del Trap’ aseguró que tiene planeado realizarse otro tatuaje, pero esta vez que tenga un significa relacionado a su única hija.

La 'Jefa del Trap' estuvo a punto de realizarse un tatuaje de su hija Inti, pero consideró que era muy apresurado. (Crédito: GQ México y Latinoamérica / YouTube)

“Todavía no tengo mi tatuaje por mi hija (Inti) porque siento que lo tengo que pensar muy bien”, declaró la rapera argentina.

Julieta Cazzuchelli cuenta que estuvo muy cerca de realizarse un tatuaje de su niña en alguna parte de su cuerpo, pero desistió, pues no sentía mucha seguridad en ese preciso momento. Ahora, ya tiene una posible idea de lo que pretende hacerla realidad.

“Hay una carita que hace ella que me encantaría tenerla tatuada por siempre, mostrársela y que le dé vergüenza. ‘Mamá, ¿por qué hiciste eso?’”, expresó la intérprete de ‘Con Otra’. Por lo tanto, es cuestión de tiempo que la cantante argentina cuente con un nuevo tatuaje.

Cazzu asegura que el próximo tatuaje de su hija Inti debe ser "algo muy especial". (Foto: @cazzuglobal / Instagram)

Su exitosa gira en México

Actualmente, Cazzu se encuentra en México como parte de su tour ‘Latinaje’. A pesar de las disputas que mantiene con Christian Nodal , expareja y padre de su hija, ha sido un total éxito cada show que ha brindado en este país norteamericano.

Si bien Julieta no es de origen mexicano; a diferencia del artista de música regional mexicana, los fanáticos que tiene en este país han asistido a sus conciertos y le han manifestado su total respaldo en cada acción que está realizando.