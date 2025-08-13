La noticia de un próximo encuentro entre Cazzu y Belinda ha encendido las redes y desatado un sinfín de teorías entre los fans. La cantante argentina confirmó que, durante su estancia en México, tendrá la oportunidad de conocer personalmente a la intérprete mexicana, algo que muchos ya ven como la antesala de una colaboración explosiva.

En un reciente encuentro con la prensa, Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista, no escatimó en halagos hacia Belinda, a quien calificó como “un ícono del pop y de la música que pasará a la historia”. Con una sonrisa, la trapera aseguró: “Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono, ya lo saben”.

Por ahora, Belinda no ha comentado sobre esta reunión, aunque en el pasado ha reconocido públicamente el talento de Cazzu.

En junio, tras los exitosos conciertos de la argentina en la Ciudad de México, la cantante mexicana declaró: “Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales… Me siento muy feliz de que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”.

El encuentro entre Cazzu y Belinda podría estar ligado a un proyecto televisivo o a un motivo personal. | Crédito: Héctor Elí / YouTube

Rumores de colaboración

El inminente encuentro ha reavivado las especulaciones sobre una posible canción entre ambas. Curiosamente, hace unos meses Cazzu había descartado cantar con Belinda, asegurando que no quería alimentar el morbo mediático por el hecho de que ambas fueron pareja de Christian Nodal.

“Siento que lo de Beli, la gente lo mueve de una forma más morbosa… esas son conexiones que se tienen que dar con la música, y a veces se dan y a veces no”, dijo entonces.

En ese momento, la argentina incluso mencionó que si colaboraba con alguna mexicana sería con Kenia Os, con quien tiene más cercanía.

Hasta ahora, Belinda no ha comentado sobre la reunión, pero en el pasado elogió el talento de la argentina. | Crédito: Miguel Medina / AFP

¿Reunión por trabajo o por un motivo personal?

La visita de Cazzu a México tiene como objetivo principal presentar su libro ‘Perreo, una revolución’. Sin embargo, una versión que circula en el mundo del espectáculo apunta a que podría haber algo más detrás de su encuentro con Belinda.

Fuentes de la industria televisiva sugieren que Cazzu estaría en conversaciones para integrarse como coach en 'La Voz México’, un movimiento que reforzaría su presencia en el país. Pero, según el periodista Javier Ceriani, un asunto familiar podría frenar esta posibilidad: gestiones pendientes relacionadas con la nacionalidad mexicana de la hija que tuvo con Christian Nodal.

