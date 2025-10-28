La cantante argentina Cazzu volvió a hablar de su separación de Christian Nodal y del complicado momento que atraviesa como madre.

En una reciente entrevista con Despierta América, la intérprete de “Pon una canción” confesó que, pese a sus intentos de mantener una relación cordial por el bien de su hija Inti, todavía enfrenta trabas legales que le impiden viajar libremente con la pequeña.

Christian Nodal, según reveló Cazzu, no mantiene contacto con su hija Inti. |Crédito: Héctor Elí / YouTube

“Él dice que no hay problema, pero lo que pasa es que no alcanza con que él me lo diga. Me puede decir que está bien, pero hay que hacer un movimiento legal”, explicó con visible molestia.

Cuando le preguntaron si el ahora esposo de Ángela Aguilar mantenía contacto con su hija, Cazzu fue contundente: “Ojalá que en algún momento ese vínculo pueda existir”. Su respuesta dejó entrever la distancia que existe entre Nodal y la niña, incluso en lo más básico: una videollamada.

La artista también criticó la falta de avances reales en medio de tanto ruido mediático. “Es un descaro, pero en general me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se le ha puesto a las entrevistas, comunicados, y el ir allá y venir acá, se pudiera conciliar”, afirmó.

La artista argentina Cazzu expresó que espera que Nodal y su hija puedan reencontrarse algún día. | Crédito: Instagram nodal

Con sus declaraciones, Cazzu dejó claro que, más allá de los titulares o los rumores, lo que busca es soluciones concretas para poder ejercer su maternidad sin limitaciones y, sobre todo, un espacio de diálogo sincero por el bienestar de su hija.

