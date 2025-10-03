La maternidad ha transformado por completo la vida de Cazzu, y la artista argentina lo dejó claro en una reciente entrevista. Tras su ruptura con Christian Nodal, la rapera ha decidido hablar abiertamente sobre lo que significa criar a su hija Inti siendo madre soltera, sin que esto la detenga en su carrera.

En su conversación con podcast Un elefante en la habitación de la revista Marie Claire Colombia, la cantante resaltó que está viviendo una de las etapas más intensas de su vida: combina la crianza con nuevos proyectos musicales y cinematográficos. “Estoy feliz, soy mamá y sigo cumpliendo mis metas”, aseguró con entusiasmo, dejando en claro que la llegada de su hija no frenó sus sueños, sino que los potenció.

La rapera argentina combina su rol de madre con nuevos proyectos artísticos. | Crédito: Instagram @cazzuglobal

Cazzu subrayó que la sociedad suele imponer etiquetas a las mujeres que se convierten en madres, limitando sus ambiciones. Sin embargo, ella tiene otra visión: “No hay límites por ser mamás”. Para la artista, la maternidad no debería interpretarse como un freno, sino como una nueva fuerza que impulsa a crecer y a seguir creando.

Al hablar de Inti, quien ya empieza a mostrar su fuerte personalidad, la cantante se mostró conmovida. Contó que su pequeña se siente fascinada por la moda, los colores y los brillos, y que verla crecer es un recordatorio constante de la responsabilidad que tiene no solo como madre, sino también como ejemplo.

Christian Nodal sigue presente en los titulares vinculados a Cazzu y su vida familiar. | Crédito: Instagram @cazzu

La intérprete de 'Latinaje’ reconoció que gran parte de su fortaleza proviene de las mujeres de su familia. Su madre, su hermana y su cuñada han sido piezas claves en la crianza de Inti, y ese apoyo le ha permitido equilibrar los escenarios con la vida en casa. Cazzu destacó que su propia madre siempre fue una figura de independencia y carácter, valores que ahora ella busca transmitirle a su hija.

Con apenas 31 años, la cantante vive una etapa en la que el éxito profesional se entrelaza con el amor incondicional de su hija. “Espero que Inti se sienta orgullosa de la mamá que tiene”, expresó con ternura. Aunque bromea con el fuerte temperamento que ya muestra la pequeña, Cazzu está convencida de que su hija crecerá con valores sólidos, sensibilidad y bondad.

