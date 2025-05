¡Cazzu lo volvió a hacer! En un mundo donde ya la conocíamos como una referente indiscutida del trap latino, la artista argentina dio un nuevo paso fuera del escenario, esta vez hacia un territorio que pocos esperaban.

Durante los últimos años, hemos visto cómo Cazzu ha defendido con firmeza sus ideas. En cada entrevista y canción deja claro su mensaje. Y ahora, en 2025, el mensaje va más allá del streaming y los festivales.

Fue a través de Instagram donde la artista hizo el anuncio: “Y como si fuese poco, también un libro. Varias veces me encontré sintiéndome una estúpida por pensar que tengo el derecho a escribir un libro. Después me acordé que existen libros de mierda y se me pasó. Aunque, obvio, espero que este no sea el caso, eso dependerá de la opinión de ustedes.”

Cazzu se lanza a una nueva faceta creativa que sorprendió a sus seguidores. | Instagram cazzu ×

El libro se titula “PERREO, una revolución”, y ya está disponible en todas las librerías, en formato audiolibro narrado por ella misma, y en versión digital.

No es una autobiografía clásica ni una guía para artistas emergentes: es un texto que cuenta, reivindica y reniega sobre la industria musical urbana, y que a la vez reflexiona sobre lo que implica ser mujer en cualquier espacio que históricamente ha sido liderado por hombres.

En su mensaje, Cazzu también revela que esta obra nació hace cuatro años, cuando empezó a escribir pensamientos personales que luego compartió con su círculo cercano. El resultado es un libro que, como ella misma explica, intenta ser un aporte para seguir construyendo la igualdad.

Cazzu busca abrir conversaciones necesarias sobre el rol de la mujer en espacios dominados por hombres. | Crédito: Instagram cazzu ×

Con dedicatorias que abarcan desde artistas como Villano Antillano, Tokischa, Elena Rose, hasta su familia, colegas, fans y hasta los curiosos, Cazzu deja claro que este libro no es solo un proyecto personal, sino una declaración colectiva.