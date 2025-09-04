Julieta Cazzucheli, conocida artísticamente como Cazzu , ha dejado en claro que no tiene buenos recuerdos desde que finalizó su relación con Christian Nodal , ya que no se le ocurre pronunciar su nombre cuando la situación lo requiere.

Este detalle se pudo detectar durante su participación en el podcast ‘Se Regalan Dudas’. Este espacio fue ideal para que la artista de 31 años compartiera detalles de su vida personal y profesional, pero también habló un tema relacionado al actual esposo de Ángela Aguilar.

La rapera argentina contó una anécdota donde ella y su representante legal se reunió con el abogado de Nodal para solicitar un permiso de viaje. Sin embargo, su petición de llevarla a otro país fue denegada.

Si bien esta revelación generó un rechazo considerable a Nodal, lo llamativo de esta declaración fue la forma en cómo lo mencionó, ya que lo catalogó como el “progenitor” o el “padre” de su hija.

Cazzu considera que el rechazo de Nodal ante su petición para viajar con su hija fue "doloroso". (Crédito: Se Regalan Dudas Podcast / YouTube)

“El mundo es devastador”

Cazzu asegura que dicha situación le hizo pasar un fatídico momento , pues no imaginó que sería tan tedioso solicitar un permiso de viaje solo para pasar tiempo con su hija mientras viaja a otros países.

“Hace tiempo no me había sentido, de nuevo, tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir: ‘El mundo es devastador’”, declaró.

