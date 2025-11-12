Cazzu no solo quiere demostrar que tiene un gran talento para la música, también pretende poner en evidencia sus dotes actorales ante su seguidores. Recientemente, la cantante argentina ha debutado como actriz de cine para la película ‘Risa y la cabina del viento’, donde tomó el papel de una madre soltera, tal como si se tratase de la labor que está realizando con su única hija, Inti.

Esta nueva faceta artística de ‘La Jefa del Trap’ se pudo conocer durante el premiere mundial de esta cinta cinematográfica, en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En esa ocasión, la cantante tuvo la oportunidad de explicar la sensación de esta nueva experiencia.

“Para mí, fue una oportunidad increíble, estoy orgullosa de que sea mi primera vez que estoy en un proyecto de este tipo y lo voy a atesorar siempre”, expresó. También brindó agradecimiento al director de este filme por incluirla en el elenco. ”Agradezco a Juan (Cabral) por darme la oportunidad".

Cazzu estuvo presente en el premiere de 'Risa y la cabina del viento'. (Crédito: Instagram / @spotify)

La intérprete de ‘Con Otra’ nunca imaginó que incursionaría en la actuación, pues la posibilidad se presentó de manera espontánea. Sin embargo, nunca tuvo dudas de su capacidad y asumió el reto.

“Era algo que no estaba tanto en mis planes, se podría decir, la película me fue a buscar. Juan buscaba a alguien que veía en mí, en algún lugar de mí y no se me hacía raro, para mí sin ningún tipo de experiencia en la actuación”, añadió.

Finalmente, Cazzu declaró que esta experiencia ha sido sumamente agradable y solo brindó su mejor esfuerzo para que su papela de ‘Sara’ esté a la altura de la cinta. “Hermoso, fue una experiencia preciosa. Ellos son los profesionales, yo vengo a hacer mi humilde aporte con mucho respeto sobre todo”, puntualizó.

'Risa y la cabina del viento' es la cinta donde Cazzu hizo su debut cinematográfico. (Crédito: @peretti_oficial / @dulceelenaok / Instagram)

Sinopsis de ‘Risa y la cabina del viento’

Según Filmaffinity, tras perder a su padre en un trágico incidente, Risa, una menor de 10 años, descubre un teléfono público fuera de servicio que le permite dialogar con los difuntos.

Cada uno de ellos cuenta que con un deseo, un pedido, algo que necesitan resolver. Si Risa es capaz de resolver sus asuntos pendientes en el mundo de los vivos, ellos podrá cumplir su deseo imposible: hablar con su papá por última vez.