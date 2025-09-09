Ya sea por su exitosa carrera como actor o fuera de los estudios de grabación, la vida de Charlie Sheen siempre ha acaparado los titulares de los medios, pues además de haber formado parte de más de medio centenar de proyectos entre cine y televisión, su nombre también ha estado envuelto en polémicas por su adicción a las drogas, organización de fiestas alocadas, detenciones, ingresos al hospital, despilfarro de dinero en burdeles y mucho más. Debido a que a lo largo de su existencia se le ha visto con gran cantidad de mujeres, te damos a conocer quiénes han sido sus parejas.

Vale precisar que cuando le preguntaron en una entrevista para Maxim – en septiembre de 2000 – con cuántas mujeres había tenido intimidad, la estrella de Hollywood no dudó en lanzar una cifra: “Si quieres que me arriesgue, diré 5,000”. No sólo ello, se jactó de ser un buen amante, tanto así que sus parejas lo llamaban “La Máquina”. Además, confesó que disfrutaba de hacer tríos sexuales, publica New York Post.

Cuando Charlie Sheen dio un discurso antes de que el productor de televisión y guionista Chuck Lorre develara su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles el 12 de marzo de 2009 (Foto: Mark Ralston / AFP)

HISTORIAL AMOROSO DE CHARLIE SHEEN

Aunque actualmente ha señalado que está solo, a continuación, te doy a conocer el historial amoroso de Carlos Irwin Estévez, verdadero nombre de Charlie Sheen, quien nació el 3 de septiembre de 1965 en Nueva York.

ESPOSAS Y MADRES DE SUS CINCO HIJOS

PAULA PROFIT. Fue la novia de la escuela secundaria del actor. Ambos se convirtieron en padres muy jóvenes, pues él tenía 19 años. El nombre de su hija es Cassandra Jade Estévez, quien nació el 12 de diciembre de 1984. Ellos jamás se casaron. Cabe mencionar que su primogénita lo convirtió en abuelo en julio de 2013 con la llegada de Luna, fruto de su matrimonio con Casey Huffman.

DENISE RICHARDS. Es la segunda esposa de la estrella de "Two and a Half Men", con el que estuvo casada de 2002 a 2006. Fruto de su matrimonio tuvieron dos hijas: Samanta J. Sheen, nacida el 9 de marzo de 2004, y Lola Rose Sheen, nacida el 1 de julio de 2005. La pareja se conoció en el rodaje de la película independiente "Good Advice" (2000) y empezaron a salir al año siguiente cuando ella apareció como estrella invitada en "Spin City", publicó People.

Charlie Sheen besando a su entonces prometida, la actriz Denise Richards tras ganar el Globo de Oro a la Mejor Interpretación de un Actor en una Serie de Televisión Musical/Comedia por su papel en "Spin City" en la 59.ª edición de los Globos de Oro, celebrada en el Beverly Hilton de Beverly Hills el 20 de enero de 2002 (Foto: Scott Nelson / AFP)

BROOKE MUELLER. Es la tercera esposa de Sheen. Se casaron el 30 de mayo de 2008 y al año siguiente, el 14 de marzo de 2009, dieron la bienvenida a sus gemelos Bob y Max. Su matrimonio se desmoronó la Navidad de ese mismo año cuando el actor fue arrestado por cargos de violencia familiar, luego que su pareja lo acusó de apuntarle con un cuchillo, publicó E! News. Aunque trató de retractarse en su declaración, los dos fueron enviados a rehabilitación. En octubre de 2010, el histrión fue hospitalizado tras sufrir una reacción a un medicamento y destrozar su habitación en el Hotel Plaza, donde estaba con la actriz de cine para adultos Capri Anderson, en este lugar también estaban en una suite aparte Richards y sus hijas. La inversora inmobiliaria solicitó el divorcio en noviembre de 2010 y el proceso se concretó en mayo de 2011.

Charlie Sheen con su entonces esposa Brooke a la 60.ª edición de los Premios Emmy en el Teatro Noika de Los Ángeles el 21 de septiembre de 2008 (Foto: Robyn Beck / AFP)

ROMANCES QUE TUVO CHARLIE SHEEN

KELLY PRESTON. Se convirtió en la prometida de Charlie Sheen en enero de 1990, pero el compromiso duró poco tiempo después que un arma de fuego se disparó accidentalmente. El incidente ocurrió cuando la actriz vio en el suelo del baño los pantalones de su pareja y decidió levantarlo, sin imaginar que en uno de los bolsillos estaba una pistola cargada que se disparó y la hirió en el tobillo y la muñeca, publicó People. Vale precisar que ella se casó con John Travolta en 1991. Preston murió el 12 de julio de 2020, a causa de un cáncer de mama.

Kelly Preston fue una de las parejas de Charlie Sheen (Foto: Frederic Brown / AFP)

GINGER LYNN ALLEN. Con esta estrella de cine para adultos, el histrión mantuvo un breve romance en 1990.

NATALIE KENLY Y BREE OLSON. La primera es diseñadora gráfica y modelo ocasional, y la segunda es una estrella de cine para adultos. Con ellas, Sheen tuvo una relación poliamorosa en 2010. "Ya han leído sobre las diosas, vamos. Son una sensación internacional. Estas son mis amigas, estas son las mujeres que amo y que han llenado las tres partes de mi corazón", señaló el actor a ABC News en febrero de 2011. Aunque se dijo que las dos estaban de acuerdo con este tipo de amorío, Olson – tras el fin de dicho romance – contó a ABC News que Kenly no sabía que los tres iban a vivir juntos.

La actriz de cine para adultos iba a convertirse en esposa de Charlie Sheen (Foto: Brett Rossi / Instagram)

JULIA STAMBLER. Es una esteticista y modelo que saltó a la fama en 2017 cuando comenzó un romance con Charlie Sheen, después de haber trabajado como niñera de los hijos gemelos del actor. Debido a que él es portador del VIH, la relación fue muy comentada, pero ella salió a defender su amorío, pues trataba de desestigmatizar el hecho de estar con alguien con este virus, pues aseguró que se sentí muy segura. Ellos acabaron al poco tiempo.

Saltó a la fama por su romance con Charlie Sheen (Foto: Julia Stmabler / Instagram)

