Charlie Sheen llega a los 60 años convertido en uno de los actores más icónicos —y polémicos— de Hollywood. Para celebrar ha lanzado sus esperadas memorias, “The Book of Sheen”—publicado el 9 de septiembre de 2025 junto a un documental en Netflix—, donde revela en primera persona los momentos más intensos y oscuros de su trayectoria, así como sus hijos fueron un motor clave en su recuperación (se mantiene sobrio desde 2017). Conoce quiénes son y a qué se dedican.

El intérprete de “Dos Hombres y Medio” ha sido protagonista de intensas historias familiares: desde alianzas, distanciamientos y reconciliaciones, hasta difíciles batallas legales y transformaciones personales. En este recorrido, descubrimos quiénes son esos hijos que han marcado su historia y cuál es el presente de cada uno de ellos.

¿Quién es Charlie Sheen?

Nacido como Carlos Irwin Estévez en 1965, Charlie Sheen es uno de los actores más reconocibles de la televisión y el cine estadounidense gracias a éxitos como “Two and a Half Men” y “Wall Street”. Sin embargo, su vida personal ha estado marcada por controversias, adicciones y múltiples matrimonios. Tras superar graves crisis, Sheen hoy se muestra enfocado en su familia y su recuperación personal, destacando la paternidad como una de sus mayores motivaciones.

El actor Charlie Sheen ha lanzando sus memorias y un documental en Netflix (Foto: Charlie Sheen/Instagram)

¿Quiénes son los hijos de Charlie Sheen?

Charlie Sheen es padre de cinco hijos, nacidos en el transcurso de tres relaciones distintas. Conócelos:

1. Cassandra Jade Estevez (40 años)

Primera hija de Sheen, fruto de su relación con la novia de la secundaria, Paula Profit (hoy Paula Speert). Nació en diciembre de 1984, cuando el actor tenía 19 años, y, al igual que su padre, ha participado ocasionalmente en la pantalla, pero mayormente ha llevado una vida privada. En julio de 2013, Cassandra dio a luz a una niña, Luna, la primera nieta de Sheen.

2. Sami Sheen (21 años)

La mayor de las hijas que Sheen tuvo con la actriz Denise Richards, nació en 2004. Ha ganado notoriedad por su presencia activa en redes sociales, su incursión en la plataforma OnlyFans y como activista LGBTQ+, además de por los altibajos en su relación familiar, especialmente con su padre y su hermana Lola.

Sami Sheen tiene su cuenta en OnlyFans y es activista LGBTQ+ (Foto: Sami Sheen/Instagram)

3. Lola Rose Sheen (20 años)

Segunda hija de Charlie Sheen con Denise Richards, nació en 2005. A diferencia de su hermana Sami, Lola prefiere un bajo perfil. Es conocida por mantener una vida privada y centrada en temas personales, aunque ocasionalmente es noticia por su fe cristiana -en enero 2025 se bautizo- y diferencias ideológicas con su hermana Sami.

Lola Rose Sheen se bautizó como una cristiana practicante en enero de 2025 después de un período de "depresión profunda" (Foto: Lola Rose Sheen/Instagram)

4. Bob y Max Sheen (17 años)

Gemelos nacidos en 2009 de la relación con Brooke Mueller. En sus primeros años vivieron en medio de disputas de custodia y problemas con sus padres, pero actualmente residen principalmente con su padre. Llevan una vida discreta, alejados de los reflectores mediáticos.

Los gemelos Bob y Max Sheen tienen 17 años y mantienen su vida privada (Foto: Lola Rose Sheen/Instagram)

Las madres de los hijos de Charlie Sheen

Paula Profit (hoy Paula Speert) : Madre de Cassandra , fue la pareja de Sheen durante su adolescencia.

: , fue la pareja de Sheen durante su adolescencia. Denise Richards : Actriz, exesposa de Sheen y madre de Sami y Lola ; ambas mantienen diversas etapas de convivencia y relación con sus padres.

: Actriz, exesposa de Sheen y ; ambas mantienen diversas etapas de convivencia y relación con sus padres. Brooke Mueller: Tercera esposa, madre de los gemelos Bob y Max. Enfrentaron problemas legales, pero actualmente han llegado a un cuidado coordinado por el bienestar de los hijos.

Así, el entorno de Charlie Sheen es una mezcla de glamour, desafíos personales y vínculos familiares que han evolucionado junto con su carrera y vida pública.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí