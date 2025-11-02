La revelación más impactante del nuevo documental de Charlie Sheen no tardó en generar debate. El actor, conocido por su carácter polémico y sus excesos, decidió abordar uno de los aspectos más personales de su vida, aclarando los malentendidos que surgieron tras el estreno de su serie en Netflix.

En su docuserie “A.K.A. Charlie Sheen” (“Nombre artístico: Charlie Sheen”) y en su libro de memorias “The Book of Sheen”, el intérprete habló sobre haber tenido “sexo con hombres”, una confesión que generó titulares en todo el mundo. Ahora, Sheen decidió explicar con mayor detalle a qué se refería realmente.

“Cuando la gente escucha ‘sexo con hombres’, inmediatamente piensa en sexo anal. Perdón si suena gráfico, pero es lo primero que viene a la mente, ¿verdad?”, comentó durante una entrevista en el programa “In Depth With Graham Bensinger”.

El protagonista de “Two and a Half Men” aclaró que “no fue eso”.

En su documental, En ella, el actor hace una confesión sobre su vida íntima que muchos interpretaron de manera errónea. (Foto: 60 Minutes Australia / YouTube)

Sheen, de 60 años, fue muy transparente sobre su lucha contra las adicciones. Ha estado casado tres veces: con Donna Peele (1995-1996), Denise Richards (2002-2006) y Brooke Mueller (2008-2011). Además, es padre de cinco hijos: Cassandra (40), fruto de su relación con Paula Profit; Sami (21) y Lola (20), con Richards; y los mellizos Bob y Max (16), con Mueller.

“No quiero decir: ‘OK, hice esto, pero tal parte no pasó’. Pero no pasó”, añadió el protagonista de “Platoon” .

“No sé si eso importa, pero es lo único que quiero aclarar... No fue algo completo, hombre... Dicen que uno experimenta en la universidad, ¿no? Bueno, yo nunca fui a la universidad, así que quizá eso lo explica”, agregó.

Sheen aclaró sus palabras y dejó claro que no siente vergüenza de su pasado. (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

Sheen insistió en que no hace esta aclaración por vergüenza: “No es por algo de ‘culpa’ o ‘pena’. Es solo que, ya sabes, ‘sexo con hombres’ es una categoría bastante amplia”.

En su documental, el actor de “Red Dawn” confesó que hacer pública esta parte de su pasado fue “muy liberador”.

“Es como… no vino un tren atravesando el restaurante, no cayó un piano del cielo, nadie entró a dispararme... No voy a huir de mi pasado ni dejar que me controle”, afirmó.

El documental "Nombre artístico: Charlie Sheen" muestra detalles poco conocidos del actor. (Foto: Netflix)

“¿Y qué? Algunas cosas fueron raras. Muchas fueron jodidamente divertidas, y la vida sigue”, añadió Sheen.

“Mira el estado del maldito mundo… ¿De verdad importa tanto ese otro lado del menú? Si alguien no quiere contratarme porque ‘hizo todo eso’, pues bien, no quería trabajar contigo de todas formas”, finalizó.

De qué trata “Aka Charlie Sheen”

“Aka Charlie Sheen” (“Nombre artístico: Charlie Sheen”) es un documental de Netflix en dos partes donde el actor Charlie Sheen narra su vida, explorando su ascenso a la fama, su posterior caída pública y el camino hacia la recuperación.

La serie aborda sus luchas con las adicciones, su diagnóstico de VIH y otros aspectos polémicos de su carrera, con la participación de familiares y amigos que comparten historias inéditas de su vida.

