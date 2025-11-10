La última vez que hice una nota sobre Charlie Sheen fue cuando habló sobre uno de sus mayores arrepentimientos. Ahora vuelvo a escribir acerca de este actor porque ha realizó una nueva revelación. Resulta que se animó a contar la vez que se sintió traicionado luego de que Tom Cruise obtuviera el papel principal en ‘Born on the Fourth of July’.

La información la brindó durante su participación en el pódcast ‘In Dept with Graham Bensinger’. Estando ahí, el artista contó cómo recibió la noticia de que su colega y estrella de la saga de ‘Mission Impossible’ había sido elegido para interpretar al sargento Ron Kovic en la mencionada película de Oliver Stone de 1989.

Según indicó Charlie Sheen fue su propio hermano quien le avisó. “Emilio me llama. Me dice: ‘Oye, tío. ¿Estás sentado?’. Y yo creo que alguien ha muerto, ¿verdad? Yo le digo: ‘No, ¿qué pasa?’. Y él me dice: ‘Cruise está rodando ‘Born on the Fourth of July’”, recordó.

Charlie Sheen es un actor estadounidense de cine y televisión. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP) / LISA O'CONNOR

“Me encanta que Emilio pensara que yo tenía que estar sentado para darme noticias que, según él, me harían desmayar. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¡Es una película!”, agregó el actor, que en el momento en que recibió la noticia había alcanzado la fama con papeles en varias películas taquilleras, como ‘Platoon’ (1986) y ‘Wall Street’ (1987), ambas dirigidas por Oliver Stone.

Justamente, debido a la relación laboral que existía con ese director y a las conversaciones que había tenido con él, creía que el papel del sargento Ron Kovic era suyo, pero no. Si bien entendió que se trataba de solo un personaje, señaló que existía un elemento de “traición” en el juego.

“No se puede perder algo que nunca se tuvo”

“Bueno, también influyó el factor de la traición. Así que pensé: ‘Vale, de acuerdo’. Sabes, Oliver ha sido fan de Tom desde hace mucho tiempo. Es una película diferente si la hace Tom que si la hago yo”, dijo. “No se puede perder algo que nunca se tuvo. No firmé ningún contrato. Fue un apretón de manos”, indicó después.

Tom Cruise es un actor y productor de cine estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Reconoció el excelente trabajo de Tom Cruise en la película

En aquella entrevista, Charlie Sheen también reveló que todo fue más fácil de aceptar a raíz de la actuación de Tom Cruise en la cinta, ya que por su trabajo fue nominado al Oscar. “No era algo en lo que yo fuera a hablar mal de él, porque luego ves la película y piensas: ‘Ah, vale. De acuerdo. Él la convirtió en eso’. Cuando alguien consigue un trabajo y lo aprovecha así, piensas: ‘Claro’. No te pones a analizarlo y a pensar: ‘Yo lo habría hecho mejor’. No, ¡vete a la mier**! Es una actuación brillante, y deberías haber ganado el maldito Oscar”, manifestó. Aquí te dejo el video de su participación en el pódcast para que lo veas.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí