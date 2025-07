El pasado 16 de julio, la banda Coldplay fue noticia a nivel mundial luego que su ‘Kiss Cam’, en pleno concierto en el Gillette Stadium en Foxboro, Boston, Massachusetts (Estados Unidos), captara al entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, y a la entonces ejecutiva de recursos humanos de la misma compañía, Kristin Cabot, abrazándose y luego separándose ante la exposición, originando una singular reacción del vocalista, Chris Martin. Ahora, nuevamente la agrupación es tendencia porque el cantante volvió a reaccionar al enfoque de su ‘Kiss Cam’. Esta vez, los protagonistas fueron Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo, quienes acabaron recibiendo una serenata del artista durante su show en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Esto último ocurrió el domingo 27 de julio.

Tengamos en cuenta que Coldplay se encuentra afrontando su séptima gira (‘Music of the Spheres World Tour’), razón por la cual ha tenido varias presentaciones en suelo americano. Justamente, al último show asistió el ‘10’ del Inter Miami en compañía de su pareja de toda la vida y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Eso lo sé por una publicación en Instagram de la propia Antonela (su cuenta es @antonelaroccuzzo).

El tema aquí es que, en pleno show, la ‘Kiss Cam’ llegó a enfocar a Messi y a su esposa. Chris Martin, apenas los vio a través de la pantalla, hizo lo inesperado: les cantó una serenata. Dicho accionar emocionó a todos los presentes.

Chris Martin es un cantante, compositor, músico y productor británico, conocido principalmente por ser el vocalista, pianista y cofundador de la banda de rock Coldplay. (Foto: Steve Jennings / Getty Images)

Las palabras que usó Chris Martin para cantarle a Lionel Messi y a Antonela Roccuzzo

“Well, Lio, my beautiful brother, you and your wife are looking so fine. Thanks for coming today to see our band play, the No. 1 sportsperson of all time” (“Bueno, Lio, mi hermoso hermano, tú y tu esposa se ven de maravilla. Gracias por venir hoy a ver tocar a nuestra banda, el deportista número uno de todos los tiempos”, en español), cantó el vocalista de Coldplay al enterarse de la presencia de la pareja que se casó en 2017, de acuerdo a un video compartido en Instagram por la cuenta @diceeldani.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi siendo enfocados por la ‘Kiss Cam’ de Coldplay. (Foto: @diceeldani / Instagram)

Tanto Lionel Messi como Antonela Roccuzzo agradecieron el gesto de Chris Martin con aplausos y sonrisas, demostrando que a ellos no les incomodó para nada ser enfocados por la ‘Kiss Cam’.

La diferente reacción que tuvo Chris Martin con Andy Byron y Kristin Cabot

Cabe mencionar que muchos usuarios no tardaron en realizar bromas por lo sucedido, más que nada porque Chris Martin tuvo una reacción completamente distinta cuando vio a Andy Byron y a Kristin Cabot hace unos días. Y es que estos últimos, al verse enfocados por la ‘Kiss Cam’, dejaron de abrazarse y trataron de ocultarse.

“¡Miren a estos dos! ¡Vamos, están bien!”, empezó diciendo el vocalista, según el video compartido en TikTok por la usuaria @instaagraace. “¿Qué? O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos”, agregó. El video de ese momento se volvió viral rápidamente. También es necesario subrayar que, de acuerdo a People, tras la circulación de esa grabación, tanto Byron como Cabot dimitieron de Astronomer.

