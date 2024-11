En pleno Halloween y frente a decenas de personas llegó lo que muchos estaban esperando. Mientras Pamela Franco realizaba su show en Santa Clara, entre el público había alguien muy especial. El jugador de Cienciano, Christian Cueva, se dejó llevar por la emoción del momento y se subió al escenario mientras ella interpretaba su popular tema ‘Dile la verdad’ para sorprender a todos robándole un beso y mostrándose muy cariñoso. En esta nota te cuento los detalles del video que se ha convertido en tendencia no solo por el romántico gesto, sino por la peculiar reacción de la ex de Christian Domínguez.

MIRA TAMBIÉN | Christian Cueva besó a Pamela Franco en pleno show: Así reaccionó la cantante

La primera vez que los personajes se muestran juntos llegó con diversas escenas que quedarán para el recuerdo. Y es que tras protagonizar numerosas portadas de la prensa local desde que se conocieron más detalles de su cercanía mientras él estaba casado con Pamela López y tras largos meses de especulaciones de un supuesto romance, por fin dejaron en claro que los une un sentimiento y la complicidad quedó en evidencia.

Esto llega a los pocos días de que él fuera interrogado sobre oficializar su romance con la cantante de cumbia, algo que dejó como una posibilidad cercana afirmando que se venían sorpresas y sí que cumplió con su palabra.

El futbolista se subió al escenario mientras ella cantaba y no dejaron de mostrar su complicidad ante la mirada de los asistentes a show. (Foto: Instagram)

Pamela Franco y Christian Cueva más juntos que nunca

El 1 de noviembre, los seguidores de esta trama despertaron con las imágenes que tanto esperaban, las mismas que han sido tomadas por muchos como la confirmación de que sí son pareja. La cuenta de Instagram Instarándula, del periodista Samuel Suárez, fue la encargada de difundir los videos que grabaron los asistentes quienes también quedaron en shock por lo que hizo Christian Cueva sobre el escenario.

Mientras ella interpretaba sus clásicos temas, el popular Aladino estaba feliz, con micro en mano, animando al público a que también cante y no dejaba de contemplarla hasta que no pudo resistir más al escuchar la frase “y es que en realidad no aceptan nuestro amor”. Fue ahí que se le acercó y le acomodó el cabello que caía sobre su rostro. Luego, el futbolista dijo “amigos, simplemente amigos y nada más” para dar pie a la siguiente canción ‘Simplemente amigos’ que era una clara referencia a lo que están viviendo.

El jugador no podía ocultar sus sentimientos y cada frase era pronunciada con más emoción que la anterior, sin quitarle los ojos de encima a su musa; sin embargo, el momento cumbre de la noche llegó con ‘Dile la verdad’. Él retornó al escenario, se puso a bailar muy eufórico mientras ella lo arengaba y el público pedía que se dieran un beso. Christian Cueva siguió cantando, la agarró de la mano para bailar, le tomó el rostro y la besó en la mejilla desatando la euforia de los asistentes.

Christian Cueva y Pamela Franco cantaron a viva voz ‘Dile la verdad’. Él no dejaba de contemplarla totalmente enamorado. (Foto: captura Instarándula / Instagram)

La reacción de Pamela Franco tras beso en pleno show

Luego del beso que llegó tras meses de rumores y escándalos en la vida de ambos, lo que más llamó la atención fue la reacción de Pamela Franco, ¿qué pasó? Pues la cantante mostró cierta incomodidad tras el romántico gesto y solo atinó a entregar el micro a un miembro de su staff y darle la espalda al público.

Christian Cueva y Pamela Franco no se ocultan más, aunque ella tuvo una peculiar reacción tras el beso que le robó. (Foto: captura Instarándula / Instagram)

Santa Clara no fue el único lugar al que llegó Christian Cueva para mostrarle su apoyo, sino que también la acompañó al show que dio en el Centro de Convenciones Scencia donde tampoco dudó en bailar en el balcón y mostrarse muy animado y sin preocupación de que gran parte de los asistentes lo estaban grabando con sus celulares.