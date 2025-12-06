La tensión entre Christian Nodal y Cazzu ha alcanzado su punto más alto. Esta vez, el conflicto dejó el terreno de las declaraciones públicas para trasladarse directamente a los tribunales, luego de confirmarse que el cantante mexicano ha demandado legalmente a la madre de su hija Inti.

La noticia se dio a conocer en exclusiva a través del programa Ventaneando, que aseguró haber tenido acceso a la documentación oficial que acredita la existencia de la denuncia judicial. Con ello, se confirma que la disputa entre ambos artistas ya no es solo mediática, sino también legal.

El origen del conflicto: la manutención de Inti

Según la información revelada, la demanda interpuesta por Nodal tiene relación directa con declaraciones pasadas de Cazzu sobre la manutención que él brindaba a su hija. En su momento, la artista argentina afirmó que el apoyo económico que recibía no era suficiente ni justo, dando a entender que el cantante no cumplía plenamente con sus responsabilidades.

Christian Nodal afirma que busca participar activamente en la crianza y en las decisiones importantes de su hija Inti. | Crédito: Instagram nodal

Estas afirmaciones habrían sido el detonante para que Nodal decidiera actuar por la vía legal. En el documento presentado contra su expareja, el intérprete niega categóricamente no mantener a su hija y rechaza también las versiones que apuntaban a supuestas restricciones para que la menor pudiera salir del país.

La cifra que contradice la versión de Cazzu

Uno de los puntos más contundentes de la demanda es la cifra que Nodal pone sobre la mesa. De acuerdo con el escrito judicial, el cantante asegura haber entregado 12 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 654 mil dólares, en los últimos 13 meses para los gastos de su hija.

Esta declaración contrasta directamente con lo que Cazzu había manifestado tiempo atrás, cuando sostenía que los pagos no eran suficientes. Incluso, en ese entonces, la cantante había señalado que no pensaba iniciar demandas o disputas legales, argumentando que era autosuficiente y capaz de cubrir por su cuenta las necesidades de Inti.

Pagos en efectivo y el punto más delicado

Uno de los aspectos más sensibles del documento es la forma en la que, según Nodal, se habrían realizado estos pagos. El artista señala que gran parte del dinero fue entregado en efectivo, presuntamente a petición de Cazzu, cuando ambos se encontraban en Argentina, con el objetivo de evitar cualquier intervención fiscal.

Christian Nodal y Cazzu mantienen posturas opuestas mientras el caso avanza en los tribunales y la atención pública crece. | Crédito: AFP

Este señalamiento eleva la gravedad del conflicto y explica por qué el caso ha escalado hasta instancias judiciales, al tratarse de un tema que va más allá de desacuerdos personales.

La relación de Nodal con su hija

Más allá del aspecto económico, la demanda también aborda un tema clave: la relación de Christian Nodal con su hija Inti. En el documento, el cantante solicita poder participar activamente en los momentos y decisiones importantes de la vida de la menor.

Además, sostiene que, contrario a lo que Cazzu afirmó en el pasado, él sí ha autorizado que la niña viaje al extranjero. Incluso asegura haber intentado tramitar el pasaporte mexicano y la visa estadounidense para Inti, pero que dichos procesos no avanzaron porque su expareja se habría negado a hacerlo.

Con esta demanda, el distanciamiento entre Christian Nodal y Cazzu entra en una nueva etapa, marcada por versiones encontradas y acusaciones formales.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí