Tras su entrevista con Adela Micha y las recientes afirmaciones de Cazzu, quien aseguró que no le permitió viajar con su hija Inti al extranjero, Christian Nodal continúa siendo el centro de críticas. Esta vez, por las protestas de un sector de la ciudadanía que buscan cancelar su concierto en Morelia durante las celebraciones del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre.

La petición para suspender el evento surgió luego de que algunos residentes calificaran al cantante de “mal padre”, un señalamiento que se suma a recientes escándalos que han rodeado su vida personal y profesional.

La campaña ciudadana, impulsada principalmente por la Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) y otros colectivos, reunió más de 39.000 firmas en Change.org para exigir la cancelación del espectáculo, e incluso promovió manifestaciones durante el concierto con jitomates y huevos para expresar su rechazo.

La respuesta de Nodal

Ante la presión, Nodal utilizó sus redes sociales para reafirmar su compromiso con el evento. En dos historias de Instagram promocionó su concierto y aseguró que seguirá en pie.

En una de las publicaciones, se le ve preparando una carne asada en su hogar mientras suena la canción “Collar” de Carlos Ares, mostrando una actitud despreocupada frente a las críticas y solicitudes de cancelación.

Con esta confirmación, el artista despeja cualquier duda sobre su postura: el concierto se realizará tal como estaba previsto, sin que las protestas hayan modificado sus planes.

La postura del gobierno de Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó la presentación de Nodal durante su rueda de prensa semanal. Aunque reconoció la existencia de la campaña de protesta, evitó pronunciarse sobre la vida personal del artista, declarando que no se involucra en temas de “farándula”.

“Se va a respetar la libertad de expresión de quienes no están de acuerdo con la presencia del artista”, afirmó Ramírez Bedolla, al tiempo que pidió evitar cualquier tipo de violencia y enfatizó que el objetivo es recuperar los espacios públicos para familias y jóvenes, y devolver la alegría a la ciudad.

El mandatario explicó que la invitación a Nodal busca ofrecer variedad musical durante las celebraciones patrias, sin hacer alusión a delitos ni fomentar violencia.

