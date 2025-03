Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar hicieron público su romance, las críticas no han dejado de lloverles. Los comentarios negativos han sido constantes, pero lejos de afectarlo, el cantante asegura que tiene la conciencia tranquila. ¿Cómo maneja la presión mediática y el hate en redes? Nodal finalmente rompe el silencio y revela su postura ante la polémica.

La controversia comenzó en mayo pasado, cuando Nodal anunció el fin de su relación con Cazzu, la madre de su hija Inti. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que no se conocían problemas entre la pareja. Sin embargo, el verdadero escándalo estalló cuando, pocos días después, el cantante confirmó su romance con Ángela Aguilar. La relación avanzó rápidamente y, en cuestión de meses, la pareja llegó al altar, lo que intensificó aún más las críticas en su contra.

Los ataques en contra de Ángela Aguilar y Christian Nodal han estado presentes desde que anunciaron su romance. | Crédito: Giorgio VIERA / AFP

Desde entonces, la pareja ha estado en el centro de la polémica, enfrentando acusaciones y críticas. Se ha especulado que Ángela Aguilar fue la tercera en discordia y que Christian Nodal le habría sido infiel a Cazzu. Los ataques no han cesado y se intensificaron aún más cuando la cantante de Dime cómo quieres afirmó que la artista argentina ya estaba al tanto de su relación antes de que se hiciera pública, asegurando que nadie resultó herido en el proceso.

Christian Nodal habla del hate que ha recibido

Ante estas declaraciones, Cazzu no tardó en desmentir a Ángela, lo que provocó aún más críticas hacia la joven cantante. Ahora, Christian Nodal rompe el silencio y se pronunció por primera vez sobre los constantes ataques que él y su esposa han recibido en redes sociales. Sin embargo, lejos de afectarle, el cantante asegura que no les da demasiada importancia, ya que prefiere enfocarse en su carrera.

Ángela Aguilar y Christian Nodal anunciaron una próxima colaboración musical. | Crédito: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for The Latin Recording Academy

“De eso va todas las redes sociales actualmente, creo que la libertad de expresión se confunde con otras cosas”, afirmó en entrevista con el medio N+. “Al final del día lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la consciencia tranquila. Creo que eso es lo que vale la pena”, explicó.

Para Christian Nodal, lo verdaderamente valioso es el amor y respaldo de sus seguidores, así como el de su familia. “Trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también”, afirmó. Además, dejó claro que, mientras su círculo cercano permanezca firme, las opiniones externas y especulaciones no le afectan: “Entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se pueda imaginar”.