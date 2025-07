El cantante sonorense Christian Nodal anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo “Sabina”, que llega este 24 de julio, y que no solo rinde homenaje al legendario cantautor español Joaquín Sabina, sino que también lleva una clara influencia emocional y artística de su esposa, Ángela Aguilar.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Nodal apareció relajado y cercano con sus seguidores: “Les recuerdo que este 24 de julio salimos con un rolonón que lleva por nombre ‘Sabina’”, dijo el intérprete de “Botella” tras botella.

Pero el anuncio no llegó solo. Como adelanto, el cantante compartió un fragmento a capela del tema, con un verso que ha comenzado a resonar entre sus fans: “No sé tú, pero llevo aguantando más noches que el mismo Sabina. Y es que para tu ausencia te juro que no hay medicina.Y eso de extrañarte se ha vuelto rutina”.

¿Una dedicatoria a Joaquín Sabina y a Ángela Aguilar?

El guiño a Joaquín Sabina no es casual. Nodal toma como referencia el tono melancólico y narrativo que caracteriza al español, en particular evocando su tema icónico “19 días y 500 noches”, donde se aborda una ruptura amorosa con crudeza poética.

Ángela, esposa de Christian Nodal, ha confesado en varias ocasiones su devoción por Joaquín Sabina, incluso asegurando que se habría casado con él si fuera más joven.| Crédito: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for The Latin Recording Academy

Sin embargo, el tributo se vuelve aún más íntimo y personal cuando entra en escena Ángela Aguilar. La joven artista ha confesado en múltiples ocasiones su profunda admiración por Sabina, al punto de considerarlo su mayor influencia creativa.

“Tengo una pared en mi cuarto llena de frases de Joaquín Sabina que yo hice a mano. Cuando me pongo a escribir canciones, pienso: ‘¿Qué haría Sabina en este momento?’ Lo amo, lo adoro”, confesó Ángela en una entrevista.

Y su admiración no queda en palabras: en los Latin Grammy de 2021, cuando cantó frente a Sabina y él la felicitó mediante un video, Ángela dijo haber vivido uno de los momentos más importantes de su carrera.

Incluso, en tono de broma, llegó a decir: “Yo siempre le digo a mi esposo que si Joaquín Sabina hubiera sido más joven, yo me hubiera casado con él.”

Además de su letra cargada de nostalgia, “Sabina” también rinde homenaje visualmente: el arte de portada del sencillo muestra una silueta con sombrero, emulando el icónico estilo de Joaquín, y una tipografía que remite directamente a su logotipo clásico.

La letra y el arte del sencillo de Christian Nodal reflejan la influencia del estilo de Joaquín Sabina, algo que también conecta con la admiración de Ángela Aguilar por el músico español. | Crédito: Instagram @nodal

Todo parece indicar que esta nueva canción no es solo un experimento musical, sino una fusión de pasiones compartidas entre Nodal y Ángela. Él, como artista en evolución; y ella, como fan incondicional de Sabina. El resultado promete tocar fibras profundas.

“Sabina” estará disponible en todas las plataformas desde este 24 de julio.Y si el adelanto es un reflejo fiel de lo que viene, Nodal podría estar a punto de entregarnos una de las piezas más íntimas y literarias de su carrera.

