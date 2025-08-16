Christian Nodal ha generado controversia con la reciente y extensa entrevista que concedió a la periodista mexicana Adela Micha. Este conversatorio representó la oportunidad perfecta para que el cantante de música regional aclarara las críticas que lo persiguen desde que finalizó su relación con Cazzu, madre de su hija Inti .

Entre los distintos temas que se abordaron sobre la relación que mantuvo con la rapera argentina, el intérprete de ‘Adiós Amor’ habló ante los incesantes rumores de que él habría puesto “obstáculos” para afectar la carrera musical de Cazzu.

Nodal lo negó rotundamente. Incluso, afirmó que tuvo la disposición de “hacerla crecer”, pero eso no fue lo llamativo: alegó que siempre la apoyó, tanto antes como después de que se confirmara su ruptura.

Nodal aseguró que siempre estuvo dispuesto ayudar a Cazzu en su carrera musical. (Crédito: @nodal / Instagram)

“Tengo la fortuna, la dicha, de haber compartido el amor por la música (con Cazzu). Yo la conocí por su música, me gustó su música. Compartir con ella me hizo dar cuenta de la gran artista que es, entonces, nunca puse algo para que su carrera fuera en pique; al contrario, siempre la apoyé antes y después de la relación”, declaró.

No recibió algún crédito

Nodal detalló el tipo de “ayuda” que le brindó a la madre de su hija. Alegó que fue el productor de una canción del reciente álbum de la artista argentina, ‘Latinaje’, y de un documental que aún no ha sido difundido.

“Después de la relación, seguí pagando a su equipo. (...) Produje una de las canciones de su nuevo álbum, no la hice yo, pero la produje. No hay créditos, pero yo la produje. Se pagaron cientos miles de dólares para un documental que sabrá si Dios si sale o no sale, y no estoy cobrando”, contó el artista mexicano.

El esposo de Ángela Aguilar aseguró que le presentó "personas importantes" de la industria musical a Cazzu. (Crédito: @nodal / Instagram)

Añadió que, durante su relación, se encargó de presentarles personas “importantes” de la industria musical con el propósito de que su carrera tuviera éxito. Aunque podría parecer que Christian Nodal sacó a relucir “favores pasados”, él mismo reconoce que a Cazzu “le ha muy bien y se lo merece”.

En tiempos actuales, la mayoría de usuarios no ha perdonado a Christian Nodal por cómo se originó la relación que mantiene con su actual esposa, Ángela Aguilar . En cualquier publicación que vincule directamente a ambos artistas, las duras críticas no tardan en manifestarse.

