En una conversación sin filtros con Adela Micha, Christian Nodal dejó claro algo que hasta ahora había permanecido en la especulación: fue él quien decidió poner fin a sus romances con Belinda y Cazzu.

“No es placentero decirlo, pero sí”, expresó el cantante desde su rancho en Houston, abriendo una ventana poco común a su vida personal.

Lejos de las respuestas evasivas que suelen dar las celebridades, Nodal habló de manera directa sobre un tema que ha generado titulares y debates en redes.

Recordó que, a lo largo de su vida amorosa, solo en una ocasión, a los 14 años, le rompieron el corazón, y que en todas las demás rupturas fue él quien tomó la iniciativa.

“Me tronó, es la única persona que me ha tronado”, dijo Nodal, insinuando así que las rupturas con Belinda y Cazzu fueron decisión suya.

Christian Nodal y Cazzu estuvieron juntos dos años. Anunciaron su separación en mayo de 2024, pocos meses después de que naciera su hija Inti. | Crédito: John Parra / Getty Images / John Parra

Sobre su historia con Cazzu, confesó que no fue una separación repentina, sino el cierre definitivo de un ciclo que ya había atravesado varias pausas.

“Terminamos como seis veces antes de la última. Ella me dijo: Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas”, recordó.

A pesar de lo doloroso que fue escuchar esas palabras, el intérprete reconoció que en más de una ocasión la reconciliación llegaba en cuestión de días.

El romance que Christian Nodal tuvo con Belinda inició en 2020 después de encontrarse en el programa La Voz Kids México. | Crédito: Álex Córdoba / Expansión

También quiso despejar cualquier rumor: Ángela Aguilar no tuvo relación alguna con el final de su historia con Cazzu. Según explicó, conoció a la que hoy es su esposa tiempo después de haber dado por concluido su vínculo anterior.

Para Nodal, el acto de terminar una relación no siempre nace de la ausencia de amor, sino, paradójicamente, de la voluntad de cuidarlo: “Separarse también puede venir del amor, porque es algo mutuo cuando ya no funciona”.

