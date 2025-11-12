Después de la sorpresiva declaración de Ángela Aguilar al afirmar que sí celebrará una boda religiosa con Christian Nodal , el propio artista de música regional mexicana confirmó, evidenciando que el amor entre ambas celebridades está más solida que nunca y poco toman en consideración los distintos comentarios negativos entre los usuarios.

Esto ocurrió durante su estancia en Las Vegas, Estados Unidos, ya que el cantante de 26 años ha sido invitado a la próxima celebración de los Latin Grammy 2025. Su presencia ocasionó que ciertos fanáticos le soliciten fotografías y los medios de comunicación estén pendientes a su vida personal.

Repentinamente, el periodista Eden Dorantes le consultó sobre la boda que se avecinará con Ángela, a lo que Nodal respondió sorpresivamente que “estaba casado”. Sin embargo, al darse cuenta que se le consultaba por su casamiento en la iglesia, el cantante confirmó la celebración; es más, especificó que se implementarán costumbres mexicanas.

Christian Nodal ha sido duramente criticado por la relación que inició con Ángela Aguilar. (Crédito: @nodal / Instagram)

“Claro, será bien mexicanota”, fueron las únicas palabras del intérprete de ‘Adiós Amor’.

Debo mencionarte que Cristian Nodal y Ángela Aguilar se casaron por el civil el pasado 24 de julio del 2024 . Fue una ceremonia privada en una lujosa hacienda en Morelos, México. Se estima que dicha en celebración asistieron un total de 50 invitados, entre familiares y círculo cercano de los novios.

Aunque Ángela confirmó que la boda religiosa se dará en mayo del 2026, aún se desconoce en qué fecha se realizará, cuál será la iglesia y qué cantidad de invitados habrá.

Según lo declarado por Ángela Aguilar, la boda religiosa se celebrará en mayo del 2026. (Crédito: @nodal / @angela_aguilar_ / Instagram)

Elogios para Ángela Aguilar

Momentos después, el mismo periodista le consultó al artista de 26 años su opinión sobre la gira que está realizando su esposa en Estados Unidos, brindándole elogios por lo que está consiguiendo en su trayectoria como cantante. “Ángela (Aguilar) es una gran artista y tiene un gran corazón”, culminó.