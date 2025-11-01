Christian Nodal volvió a estar en el centro de la atención mediática tras presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México, como parte del proceso legal que mantiene contra Universal Music por presunta falsificación de documentos. Sin embargo, más allá del motivo judicial, un detalle desató comentarios entre los presentes: el artista llegó acompañado de un nuevo equipo de abogados.

Según reportes, Nodal acudió a la sede ministerial el pasado 27 de octubre, luego de que el caso tomara un nuevo impulso tras la formalización judicial ocurrida en septiembre de 2025. Durante esta comparecencia, su nueva defensa solicitó acceso a la carpeta de investigación, paso previo a la audiencia inicial, cuya fecha aún no ha sido fijada.

De acuerdo con el programa Sale el Sol, el cambio de defensa responde a una decisión estratégica del intérprete, quien habría buscado mayor confianza y una nueva dirección para su caso. La reestructuración de su equipo legal generó múltiples comentarios, tanto por el momento en que se produce como por las expectativas que levanta sobre la estrategia que seguirá el cantante en los próximos meses.

Universal Music acusa a Nodal y sus padres de presentar contratos presuntamente falsos. | Crédito: Instagram @nodal

El conflicto entre Christian Nodal y Universal Music no es nuevo. Su origen se remonta a 2021, cuando el artista y sus padres, Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez, iniciaron acciones legales contra la disquera para reclamar la titularidad de varias composiciones y grabaciones. La familia sostenía que los derechos pertenecían al propio Nodal y no a la compañía.

No obstante, un año después, Universal Music respondió con una contrademanda, acusando al cantante y a sus padres de haber presentado hasta 32 contratos supuestamente falsificados, con presuntas firmas apócrifas de un notario público, para justificar la propiedad de los tres primeros álbumes del intérprete.

Desde entonces, el conflicto ha escalado al ámbito penal, y las autoridades mexicanas mantienen bajo análisis la documentación presentada. De comprobarse la falsificación, las penas podrían alcanzar de cuatro a ocho años de prisión, además de multas económicas, según explicó el abogado de la disquera.

La madre de Christian Nodal, Silvia Cristina Nodal, también está señalada en la acusación y deberá presentarse ante el juez. | Crédito: Instagram cristy_nodal

Mientras tanto, el equipo de Christian Nodal ha reiterado que se enfocará en revisar minuciosamente la documentación y en utilizar todos los recursos legales disponibles para demostrar su inocencia. Hasta el momento, el cantante no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el proceso, aunque su presencia ante la FGR marcó un nuevo capítulo en esta larga batalla judicial.

Por su parte, Universal Music manifestó su disposición a llegar a un acuerdo directo con el artista, con el objetivo de evitar una mayor escalada del conflicto. Se espera que en las próximas semanas la FGR defina la fecha de la audiencia inicial, donde Nodal deberá responder formalmente a las acusaciones del sello discográfico.

