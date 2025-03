Christian Nodal no deja de dar de qué hablar, y esta vez no es por su música. En una reciente entrevista, el esposo de Ángela Aguilar se sinceró como nunca sobre sus exparejas, pero lo que más llamó la atención fue su rotunda decisión de no contar su versión de los hechos. ¿Por qué tanto misterio? Sus palabras dejaron más preguntas que respuestas y desataron una ola de especulaciones. Aquí te cuento los detalles.

En una reciente conversación con la prensa, el intérprete de regional mexicano fue consultado sobre sus antiguas relaciones. Fue entonces cuando Flor Rubio, conductora de Venga la Alegría, le preguntó con curiosidad: “¿Habrá en algún momento la posibilidad de hablar a profundidad de ciertos temas personales? Tengo la impresión que hay una parte de la historia que no conocemos”.

Aunque el cantante de ‘Botella tras botella’ dejó claro con firmeza que “Eso nunca va a pasar”, también dejó entrever un mensaje oculto sin mencionar nombres.

Christian Nodal en entrevista con Flor Rubio del programa Ventaneando. | Crédito: YouTube Ventaneando

“Yo creo que está de más. Todas las personas que han estado involucradas y con las que he estado involucrado ya tienen su vida, ya todo mundo está siguiendo su rumbo. A mí no me interesa meterle el pie a nadie. Yo creo que ya, quien quedó como el bueno o el malo, la mala y el bueno, está de más, no quiero enfocarme en eso”, indicó Nodal.

El cantante añadió: “Es algo que se tiene que hacer. Yo siento que aprendí de todos mis errores, creo que para eso estamos aquí, para ser felices y no hacer infelices a nadie más… Hay que aprender constantemente de las subidas y bajadas”.

Nodal quiso enfatizar que ahora atraviesa una etapa más positiva en su vida, en gran medida gracias a la terapia que tomó para afrontar el hate en redes sociales.

Christian Nodal sorprende al hablar de sus exparejas y revela por qué nunca contará su verdad. | Crédito: Mireya Acierto / Getty Images

“Yo me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado. También fue mucha terapia todo ese asunto, creo que va por ahí, creo que cuando me enojo, hago lo que ellos quieren. Ahora voy a dejar ese juego, que hablen lo que quieran hablar”, resaltó.

La postura de Nodal no pasó desapercibida en redes sociales, aunque generó reacciones encontradas. Mientras algunos respaldaron su derecho a cerrar capítulos del pasado y enfocarse en su bienestar, otros lo criticaron por la forma en que se refirió a sus relaciones anteriores. La conversación en línea se encendió, reflejando tanto apoyo como desacuerdo con sus declaraciones.