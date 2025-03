Christian Nodal es un artista mexicano conocido por popularizar el mariacheño, un género de fúsión entre la música mariachi y norteña, y también por protagonizar diversas polémicas relacionadas a su vida amorosa, como el hecho de que se casó con Ángela Aguilar poco después de haber culminado su relación sentimental con Cazzu, quien es madre de su hija Inti. El punto aquí es que es alguien que está acostumbrado a los reflectores y a raíz de todo lo que le ha tocado vivir fue consultado sobre qué borraría de las redes sociales si tuviera la posibilidad de hacerlo. Su respuesta sorprendió a más de uno.

Antes de darte a conocer lo que dijo, es importante recalcarte que la declaración se produjo durante una entrevista que tuvo con la periodista y presentadora de televisión, Jessica Carrillo, para Telemundo. Aquella conversación fue transmitida durante el programa ‘Hoy Día’, tal y como se puede ver en una nota publicada en la web del mencionado medio de comunicación.

Este viernes 14 de marzo, Christian Nodal se presentará en el Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México por primera vez. (Foto: @nodal / Instagram)

El motivo principal del diálogo era para saber cómo es que se sentía por el hecho de que cantará este viernes 14 de marzo ante más de 40 mil personas en el Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México por primera vez. Al respecto, él dijo lo siguiente: “Muy, muy feliz. Muy emocionado. Definitivamente, la Plaza de Toros es un lugar emblemático y representa un gran reto (por lo gigante que es). Pero muy emocionado. Este viernes se viene una de las fechas más importantes de mi carrera”.

Christian Nodal aseguró que está muy emocionado por tener la posibilidad de cantar en el Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. (Foto: @nodal / Instagram)

Sobre si le intimida la gran cantidad de gente que irá a verlo, Nodal aseguró que no. “Pues me da más emoción que nervios porque al ver las bancas desocupadas no me imagino cómo será cuando ya esté todo lleno aquí. Creo que va a ser un momento para recordar para toda la vida. Aparte es mi primera Plaza de Toros aquí en Ciudad de México y nada. Me da nervios, pero de los buenos. Más emoción que nervios”, recalcó el artista, que también indicó que la vida que mantiene de casado con Ángela Aguilar es “excelente”.

“De mi voz no van a estar hablando”

Más adelante, Jessica Carrillo le consultó qué borraría de las redes sociales si tuviera la posibilidad de hacerlo y, tras pensarlo bien durante unos segundos, el nacido y criado en Sonora respondió: “Tengo varios videos donde he desafinado en las canciones. Yo creo que alguno de esos”. Sus palabras no tardaron en sorprender a muchos usuarios. “Que hablen mal de mí, pero de mi voz no van a estar hablando, eh”, agregó en medio de risas.

