Los Latin Grammy 2025 promete uno de los momentos más comentados del año: Pepe Aguilar y Christian Nodal, suegro y yerno, competirán directamente en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. La nominación oficial revelada por la Academia Latina de la Grabación encendió el interés de los fanáticos del género y del clan Aguilar.

Entre los álbumes seleccionados figuran 'Mi suerte es ser mexicano’ de Pepe Aguilar, 'Alma de Reyna 30 Aniversario’ del Mariachi Reyna de Los Ángeles y '¿Quién + Como Yo?’ de Christian Nodal.

Esta categoría exige que las producciones contengan al menos un 51 % de material nuevo y usen instrumentos tradicionales del mariachi y la ranchera. Vale recordar que Vicente Fernández mantiene el récord histórico en este rubro con ocho Latin Grammy, un listón que tanto Pepe como Nodal aspiran a alcanzar.

Ángela Aguilar celebró en redes sociales las nominaciones de Pepe Aguilar y Christian Nodal sin tomar partido entre su padre y su esposo. | Crédito: Vianney Le Caer/Invision/AP

Pepe Aguilar, de 57 años, ya suma cuatro estatuillas en esta categoría (2006, 2007, 2012 y 2014). Por su parte, Christian Nodal, de 26 años, ha conquistado tres (2019, 2022 y 2023). El enfrentamiento adquiere un matiz especial por los recientes rumores de tensiones familiares que han rodeado al entorno Aguilar.

El anuncio de los nominados también generó sorpresa porque Ángela y Leonardo Aguilar no figuraron esta vez, después de haber brillado en 2024 junto a Becky G con el tema 'Por el contrario’, que incluso interpretaron en vivo en la gala anterior.

Aun así, Ángela Aguilar no dejó pasar la ocasión para compartir en sus historias de Instagram videos y fotos celebrando las nominaciones de su padre y de su esposo, sin inclinarse por ninguno de los dos.

La competencia entre Pepe Aguilar y Christian Nodal añade emoción a la ceremonia, mientras Ángela Aguilar mantiene una postura neutral. | Crédito: Rodrigo Varela / Getty Images for The Latin Recording Academy / Rodrigo Varela

La joven cantante de 21 años se limitó a felicitar a ambos con publicaciones neutrales, evitando comentarios que favorecieran a uno sobre el otro.

Además, resaltó la nominación de Pablo Preciado como Compositor del Año, creador de canciones para Nodal (Sé Feliz x Mí) y para ella misma junto a Marc Anthony (No Quiero Hablar).